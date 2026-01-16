Абакан готовится к сильным морозам

Сегодня на внеочередном, расширенном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Абакана обсудили готовность всех служб и основных организаций жизнеобеспечения к сильным морозам. Первый заместитель Главы города Абакана Владимир Жуковский, курирующий вопросы ЖКХ и транспорта, назвал основные параметры взаимодействия во время экстремально низких температур:

– Цель нашего заседания – обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры, безопасность населения и готовность всех экстренных служб города к любым нештатным ситуациям. Впереди ещё – Крещение Господне, силы и средства будут также задействованы и на купели, и на организации водосвятия на реке Абакан. Прохождение низких температур требует не только ежедневной проверки всех объектов жизнеобеспечения, готовности резервных источников энергоснабжения, но и обеспечения стабильной работы дорожных служб и общественного транспорта, и оперативного уведомления родителей в случае изменения режимов работы образовательных учреждений. Взаимодействие отлажено у всех ресурников, и с диспетчерами, и с руководителями. У нас очень тесное переплетение коммуникаций, и в случае аварийной ситуации все ресурсники приступают к её устранению без получения разрешения на земляные работы, но согласование по коммуникациям обязательно. Работать нужно чётко, слаженно, информацией делиться очень оперативно.

Руководитель Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Иванова сообщила прогноз на ближайшие дни:

– До 21 января ночные температуры в Абакане ожидаются 38-40 градусов мороза, по прогнозу, дневные температуры – в интервале 30-35, 28-30. Погода будет без осадков, Хакасия будет находиться в антициклоне. Соответственно, скорее всего, будет объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Потепление начнётся после 21 января, но незначительное, ночные температуры – до 25-30 мороза, дневные – 18-23. Снег прогнозируется после 21 января.

В режиме повышенной готовности будут работать все коммунальные службы: тепло-, водо-, электро-, газоснабжение, транспортное сообщение, вывоз коммунальных отходов. Готовится спецтехника, обеспечиваются запасы топлива, проверены материально-технические запасы для восстановления возможных повреждений, утверждено дежурство аварийно-восстановительных бригад. Запрещены все переключения в сетях, за исключением аварийных. Проводятся проверки «тупиковых» линий водоснабжения для предотвращения возможного перемерзания. По всем объектам газораспределительных установок ежедневно ведётся мониторинг, давление по объектам нормативное.

Отдельно заострили внимание на здоровье жителей и пожарной безопасности. Руководитель Абаканской городской клинической станции скорой помощи Айвар Кольчиков напомнил:

– Впереди – выходные дни, и лица в алкогольном опьянении (бары, рестораны и так далее) проходят ежегодно с обморожениями, когда они остаются без наблюдения товарищей, друзей. В выходные дни и в Крещенские купания – двойной фактор риска по переохлаждению. Кто-то ходит традиционно на купания, закаляется, а кто-то хочет попробовать. Учитывайте, пожалуйста, возраст, хронические заболевания, желательно не приходить на купание. Сильный риск: отравление угарным газом. Нужно, конечно, сохранить тепло, но нельзя забывать о безопасности, о печных задвижках в дачных домовладениях. Если вы видите на улице человека без движения, просим не просто отзваниваться в скорую помощь, а незамедлительно доставить человека в тёплое помещение, этим вы спасёте человеку жизнь.

Тем, кто использует баллоны с газом в частных домах, также напомнили, что при вносе в дом баллона нельзя ставить баллон к батарее, тем более – на печку: газ расширяется в 16 раз, происходит разрыв баллона, трагические последствия неизбежны. Будьте предельно осторожны!

Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам, организациям, имеющим в управлении жилищный фонд и собственникам жилищного фонда рекомендовано провести усиленный контроль работы систем отопления; проверить параметры теплоносителя (температура, давление), исправность насосов, автоматики, запорной арматуры, а также наличие и работоспособность резервного оборудования; исключить сквозняки в подвалах и технических помещениях; подготовить материалы и оборудование для быстрого устранения промерзаний; осмотреть чердаки, подвалы, подъезды, окна и двери мест общего пользования (исправность, закрытие); оперативно реагировать на жалобы от жителей на холод, шумы в системе, протечки, тепловой контур многоквартирных домов.

Важнейшим остаётся оперативное взаимодействие и обмен данными между абсолютно всеми службами и организациями города, от которых зависят безопасность и жизнедеятельность Абакана.

Рекомендуется незамедлительно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу города Абакана о возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ города Абакана. Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы города Абакана: телефон 8 (3902) 22-41-64 или 004.