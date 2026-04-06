Центральная городская детская библиотека Абакана – победитель конкурса «Золотая полка – 2025»

3 апреля в Санкт-Петербурге в рамках XVI Всероссийской научно практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» были подведены итоги Всероссийского конкурса по формированию фондов модельных библиотек нового поколения «Золотая полка – 2025».

В номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки» приняли участие 20 модельных муниципальных детских библиотек, открытых в 2024 году. Библиотеки представляли 16 субъектов Российской Федерации. Участникам конкурса предстояло проанализировать состояние своих фондов и запросов пользователей, оценить возможности и способы комплектования новой качественной литературой, изучить предложения на книжном рынке, популяризировать новинки фонда детской литературы в СМИ, социальных сетях и на других интернет площадках. Также было необходимо подготовить эссе, видеоролики и презентации.

Победителем среди центральных детских библиотек признана Центральная городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система».

С конкурсным видеороликом библиотеки можно познакомиться по ссылке: https://vkvideo.ru/video-69512895_456240149?list=ln-A8QfrHlqatsPK4eIcW&t=7sВ

В качестве награды Центральной городской детской библиотеке будет доставлен комплект новой детской литературы.