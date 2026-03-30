Жителей Хакасии приглашают принять участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика»

С апреля по июнь 2026 года в России пройдёт ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика», организованная Благотворительным фондом «Память поколений». Акция приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и имеет статус социально значимого проекта, включённого в перечень событий, посвящённых Дню Победы.

Благотворительный фонд «Память поколений» – одна из крупнейших организаций в стране, оказывающих адресную медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. С 2015 года Фонд реализует всероссийскую акцию «Красная гвоздика», объединяющую граждан России в деле поддержки героев.

Приобретая значок, каждый житель страны может внести свой вклад в помощь ветеранам. Все собранные средства направляются на оказание адресной поддержки: медицинскую помощь, приобретение лекарств, технических средств реабилитации и других необходимых вещей.

Надевая значок «Красная гвоздика» в памятные даты, россияне выражают благодарность ныне живущим ветеранам и сохраняют память о погибших.

В ходе акции также выявляются ветераны, нуждающиеся в медицинской помощи, а собранные средства при софинансировании Фонда направляются на её оказание во всех регионах России.

В 2025 году благодаря совместным усилиям участников акции удалось оказать дополнительную помощь ещё 872 ветеранам. Поддержку акции обеспечили региональные предприятия и торговые сети.

Присоединиться к акции могут как организации, так и частные лица. Как принять участие в акции, можно узнать на официальном сайте: https://гвоздика.рф/partners/

На сегодня адресную помощь от Благотворительного фонда «Память поколений» получили более 20 300 ветеранов по всей стране, а также 144 медицинских учреждения.

Контакты для взаимодействия:

Татьяна Владимировна Стеклянникова, менеджер по работе с партнёрами: tsteklyannikova@gvozdika.org

Благотворительный фонд «Память поколений»: https://pamyatpokoleniy.ru/

Приглашаем жителей и организации Хакасии присоединиться к акции «Красная гвоздика» и внести свой вклад в сохранение памяти и помощь тем, кто защищал нашу страну!