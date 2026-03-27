В детском саду «Ивушка» прошла премьера хакасской сказки «Тура-турачах»!

По федеральной образовательной программе дошкольного образования и формирования целостной картины мира перед дошкольным образованием стоит важная задача – знакомить детей с богатством культур народов России, воспитывать уважение к традициям и родному языку. Сегодня в «Ивушке» состоялась настоящая премьера! Юные артисты представили зрителям хакасскую народную сказку «Тура-турачах» (аналог «Теремка»). Было невероятно трогательно наблюдать, как ребята с увлечением и радостью исполняли свои роли на хакасском языке. В их глазах светилась гордость, когда они чётко произносили слова, поддерживали друг друга и раскрывали характеры своих героев!

Такие мероприятия помогают детям не только узнать больше о культуре и традициях хакасского народа, но и учат их дружбе, взаимовыручке и бережному отношению к родному языку. Сказка получилась по-настоящему яркой, весёлой и душевной!

Всемирный день театра отметили и воспитанники детского сада «Кристаллик». В течение дня они перевоплощались в сказочных персонажей и инсценировали отрывки из любимых произведений.