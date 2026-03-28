В Абакане началась запись детей в первый класс

Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях города Абакана началась долгожданная запись детей в первые классы. В школах города нет привычных очередей, толпы людей перед входом. Кампания проходит спокойно и организованно. С каждым годом всё больше родителей предпочитают записывать детей через портал «Госуслуги».

Начальник Городского управления образования Администрации города Абакана Ольга Усольцева отметила:

– Сегодня в 8 утра мы начали приём заявлений во всех общеобразовательных учреждениях города Абакана. С каждым годом всё больше родителей отдают предпочтение электронной подаче заявлений через портал Госуслуги. Конечно, это упрощает процедуру и родителям, и школам. Например, в школе № 25 на утро пришли подать заявление около 50 человек, там набираются 6 первых классов. В школе № 33 примерно такое же количество человек пришли подать заявление. В Лицее имени Николая Генриховича Булакина и Гимназии уже несколько лет нет ажиотажа, запись проходит спокойно.

Особую радость и волнение испытывают родители и будущие первоклассники абаканской школы № 1. Капитальный ремонт завершается, и двери обновлённого здания вновь распахнулись для приёма заявлений. Школа, преобразившаяся после масштабных работ, готова принять 120 малышей. Родители с радостью приходят в светлые и современные классы, чтобы подать документы. На период приёма заявлений в школе открыты 3 кабинета. Сначала родителей приглашают заполнить необходимые документы, после чего по 4 человека провожают уже на регистрацию. Официальное открытие школы № 1 после капремонта запланировано на 1 апреля.

Как и в предыдущие годы, ключевую роль в процессе записи играет портал «Госуслуги». Этот удобный и интуитивно понятный онлайн-сервис позволяет большинству родителей подавать заявления в электронном виде, что значительно экономит время и упрощает процедуру.

Тем не менее, у тех, кто предпочитает личное общение, школы Абакана готовы принять документы и в очном формате. Также существует возможность отправить пакет документов заказным письмом с уведомлением через почтовую связь. Важно отметить: приём заявлений по электронной почте не осуществляется.

Для зачисления в первый класс требуется стандартный пакет документов, включающий:

– паспорт родителя (законного представителя),

– свидетельство о рождении ребёнка,

– сведения о регистрации ребёнка.

В отдельных случаях в школе могут попросить другие документы:

– разрешение комиссии Городского управления образования для зачисления в первый класс, если ребёнку меньше 6,5 или больше 8 лет,

– документ, подтверждающий право представлять интересы ребёнка, если он находится под опекой,

– справку с места работы родителей, подтверждающую право на льготное зачисление, если оно есть,

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья (по желанию родителей (законных представителей), если рекомендовано обучение по адаптированной программе).

Сначала зачисляют детей, чьи братья и сёстры уже учатся в этой школе, затем – тех, кто зарегистрирован на прикреплённых к школе территориях, а затем, если есть свободные места, – детей, зарегистрированных на территориях, не прикреплённых к школе (с 6 июля).

Документы на зачисление ребёнка в 1 класс школы Абакана будут ждать до 30 июня 2026 года.

В школах города работают «горячие» линии по вопросам приёма в 1 класс, подробная информация с телефонами размещена на сайтах учебных заведений. Дополнительную консультацию можно получить по телефону 22-76-08 в отделе общего и дополнительного образования Городского управления образования Администрации г. Абакана.

Ожидается, что в 2026-2027 учебном году за парты абаканских школ сядут около 2800 первоклассников.