По Хакасии 6 апреля прогнозируют сильны ветер западной четверти

По Республике Хакасия 6 апреля 2026 года местами ожидается сильный ветер западной четверти, порывы 15-20 м/с. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На территории Боградского, Усть-Абаканского, Аскизского, Бейского и Таштыпского районов Республики Хакасия 5 апреля 2026 года установился 3 класс пожарной опасности. Напоминаем: в Абакане действует особый противопожарный режим, не разжигайте огонь!

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объекта, отрывом прибрежных льдин, сходом снежных масс (источник ЧС – сильный ветер до 20 м/с).