Изменено время действия пешеходных зон: репетиция парада состоится 10 апреля

Внесены изменения в постановление Администрации города Абакана «Об определении пешеходных зон»: 10 апреля будет перекрыто движение транспорта по улице Советская в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ярыгина; по улице Карла Маркса в границах улицы Хакасская и проспекта Ленина; по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина с 07:00 до 13:30. Перекрытие движения, ранее запланированное на 9 апреля, отменяется.

Продлено время действия пешеходных зон 6 мая, теперь они будут действовать с 07:00 до 16:30:

– по улице Пушкина в границах улиц Щетинкина и Карла Маркса (на период прохождения военной техники);

– по улице Советская в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ярыгина;

– по улице Карла Маркса в границах Пушкина и проспекта Ленина;

– по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина (с ограничением движения общественного транспорта с 13:00 до 16:00),

– по улице Ивана Ярыгина в границах улиц Советская и Чертыгашева, проспект Ленина в границах улиц Карла Маркса и Ивана Ярыгина с 08:00 до 16:30.

Будет запрещена парковка автотранспорта с 20:00 5 мая до 16:30 6 мая по улице Карла Маркса в границах улицы Советская и проспекта Ленина; по улице Щетинкина в границах улицы Пушкина и проспекта Ленина.

8 мая пешеходные зоны отменены.

В остальном постановление действует без изменений. Ссылка на постановление: https://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/docs/postanovleniya-administracii-goroda-abakana/2026/march/19-marta-2026-g.-n-405.html

Приносим извинения за доставляемые неудобства, просим продумывать маршруты движения заранее.