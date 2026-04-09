14 апреля будет перекрыт участок улицы Маршала Жукова

Юлия Чурилова Апр 9, 2026 Общество

С 09:00 14 апреля до 06:00 16 апреля будет закрыт для движения участок улицы Маршала Жукова в границах пересечения с улицей Катерная. На участке будут проводиться земляные работы: ООО «Водоканал-Сервис» (Красноярск) будет прокладывать напорные коллекторы от новой канализационно-насосной станции 6а (КНС). Так как будет работать тяжёлая техника: экскаватор, погрузчики, перекрытие этого участка – необходимое условие для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее продумать маршруты движения. Приносим извинения за доставляемые неудобства. 

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

