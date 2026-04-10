По Хакасии 11 апреля прогнозируют сильный ветер и снег

По Республике Хакасия 11 апреля 2026 года ожидаются сильный северо-западный ветер, порывы 13-18 м/с, местами сильный снег, мокрый снег, гололедные явления; на территории Ширинского, Боградского, Усть-Абаканского, Аскизского, Бейского и Таштыпского районов Республики Хакасия 10 апреля 2026 года действует 3 класс пожарной опасности. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Помните: на территории региона действует особый противопожарный режим! Не разжигайте огонь!

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объекта, отрывом прибрежных льдин, сходом снежных масс (источник ЧС – сильный ветер до 18 м/с, сильный снег, мокрый снег, гололедные явления, 3 класс пожарной опасности).