Отшумевший день города…

Словно волшебный сон, праздник растянулся на несколько часов, наполнив Парк Культуры и Отдыха смехом, радостью и дружескими беседами. Лица горожан и многочисленных гостей, приехавших на наш праздник не только из соседних городов и сёл, но и регионов, светились от счастья, а их сердца ещё долго будут полны воспоминаниями о том, каким сказочно торжественным и лёгким был этот незабываемый день – 94-ый День города Абакана!

Отшумевший праздник, который с большой любовью, талантом и выдумкой блестяще организовали специалисты УКМиС Администрации города Абакана, оставил после себя не только звуки музыки и блики огней, озаривших ночное небо, но и тёплые улыбки, которые остались в памяти тысяч телефонов и миллионах файлов, которые ещё долго будут сплетаться в невероятно трогательные истории этого дня – 9 августа 2025 года.

Как и положено спортивным рекордам – они впереди! Спортивная площадка «Счастье – в спорте», самой первой встретила любителей здорового образа жизни. На футбольном поле СК им. Н.Г. Булакина бегали, прыгали, отжимались, танцевали и веселились абаканские спортсмены и семьи, принявшие участие в состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья».

Семьи из всех жилых районов города соревновались в двух номинациях: с детьми от 6 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В результате упорной борьбы победителями в первой номинации стали семьи Василенко, Колыска и Кузнецовых, а во второй – Пудовых, Паршиковых и Юшковых.

Дружная семья Елисеевых участвует в конкурсе на Дне города уже второй год подряд. Вадим и Ирина воспитывают двух дочерей: Машу и Дашу. И хотя весёлые ребята не стали призёрами соревнований, зато от души повеселились. Вадим и Ирина уверены, что главное – участие:

­– Подобные конкурсы благоволят сплочённости семьи, поэтому мы с удовольствием в них участвуем. Детям нужно не просто говорить про здоровый образ жизни, но и показывать. Старшая дочь Мария занималась танцами, и у неё хорошая растяжка, поэтому в конкурсе на растяжку наша семья показала отличный результат, а Дарья – непоседа, ей бегать в эстафете понравилось и пресс качать.

Танцевальный фитнес в формате зажигательных танцев Zumba зарядил настроением несколько десятков человек, которые повторяли танцевальные шаги и несложные движения вслед за тренером ФОК «Тепсей» Милой Дульцевой и заместителем Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероникой Виницыной.

На каждой площадке праздника были интересные локации. Впервые на Дне города работала настоящая кузница. Всеволод Пименов и его помощники устроили настоящий мастер-класс по ковке изделий из раскалённого металла. К раскалённой печи гостей праздника никто не подпускал, а вот постучать тяжёлой кувалдой по нагретому металлу смогли многие: и взрослые, и дети.

Абаканец Назар Асочаков под руководством опытных кузнецов сделал подкову. По легенде покупать подкову нельзя, так она является просто украшением, а вот чтобы счастье пришло в дом, её нужно найти или сделать самому. Назар недавно всей своей большой семьёй переехал в новую квартиру, поэтому на предложение смастерить себе подкову вышел первым:

– Не ожидал, что так повезёт! Есть старинные русские традиции, когда хозяин, въезжая в новый дом, должен был собственноручно сковать гвоздь. Гвоздь сделать у меня не получилось, а вот подогнуть подкову – да! Для меня это большой подарок – получить подкову, к изготовлению которой я приложил руки. Повешу над дверью, пусть защищает нас с женой и наших троих детей.

До самого вечера на импровизированной кузне раздавалось ритмичное звучание ударов молота по раскалённому металлу, добавляя празднику атмосферу загадки и творческого вдохновения.

Начавшийся дождь немного насторожил и отвлёк гостей праздника, но не нарушил концертные программы. Под проливным дождём люди, влюблённые в Абакан, собрались на стадионе «Саяны», чтобы подпевать абаканской рок-группе «шТопор», а затем – и легендарным «ЧАЙФам».

Глава города Абакана Алексей Лемин со сцены рассказал свою формулу счастья – быть абаканцем:

– Счастье – как кусок того пирога, который нельзя разделить на части. Счастье быть абаканцем – это состояние души, приправленное уютом наших улиц, зеленью наших парков, тополиным пухом, шумом строек, необъяснимым желанием спорить, каким цветом должен быть школьный фасад и на какой день нужно перенести День города, чтобы не было дождя… Мы – тот уютный уголок цивилизации, где степной ветер учит нас смирению, а центральное отопление – философии. Мы балансируем от минус тридцати до плюс сорока, и при этом «сохраняем лицо» и чувство юмора. День города – это не просто день в календаре, а день, когда мы можем сказать: «Как же нам повезло!» И пусть наш город не во всём идеальный, зато он такой живой, такой родной и такой наш!

Мокрые, слегка уставшие, но невероятно счастливые горожане пели хором, объединившись в большую и дружную семью.

Завершился День города праздничным салютом: под звуки красивой мелодии небо раскрасилось огненными цветами, ослепляя брызгами света, залитые дождём лица горожан.

С Днём рождения, Абакан! Пусть новый год будет для тебя временем процветания, счастья и радости! Желаем, чтобы каждый день приносил новые возможности, вдохновение и удачу. Пусть улицы твоих замечательных районов наполняются смехом, а жители делятся добротой и теплом.

Пусть твои традиции крепнут, а современные достижения становятся гордостью. Пусть земля, на которой ты стоишь, дарит щедрые урожаи, а небо над головой всегда оставляет место для мечты и творчества!