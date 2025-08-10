С Днём строителя!

Уважаемые строители Абакана! Ваш ежедневный труд – это преображение пространства, куда устремляется человеческая мечта. Поднимаясь над рутинной суетой повседневности, вы способны воплотить сокровенные желания горожан: собственный дом, школа, детский сад, театр, парк, мост или завод, где раскрываются возможности и расцветают таланты.

Без преувеличения, каждый камень, уложенный вами, каждое сооружение, возводимое вами, отражает прогресс и развитие нашего общества. Через свою профессию вы делаете Абакан городом будущего, создавая удобства и условия для комфортной жизни поколений.

История столицы Хакасии неразрывно связана с деятельностью строительных коллективов, чьи труды запечатлены в каждом квартале, каждой улице, каждом дворе. Именно благодаря энтузиазму, ответственности и профессионализму строителей наши улицы наполняются светом, дворы приобретают неповторимый шарм, парки обретают гармонию и тишину.

Ваша работа требует не только профессиональных навыков, но и творческого подхода, умения видеть дальше обычного горизонта, мыслить масштабно и дерзко. Именно такие качества делают вас настоящими мастерами своего дела, достойными уважения и признания, и проявляются не только в монументальных сооружениях, но и в незаметных мелочах, делающих быт удобнее и приятнее.

Пусть в вашем сердце всегда горит огонь вдохновения, позволяющий создавать в Абакане шедевры архитектурного искусства и современного градостроительства. Желаем вам удачи, крепкого здоровья, семейного счастья и профессионального роста. Пусть в вашей работе царят гармония, красота и лёгкость, и пусть каждая новая стройка открывает горизонты новых возможностей и достижений! С праздником, дорогие созидатели!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин