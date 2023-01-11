Президент России провел рабочую встречу с главой ФАС

Владимир Путин встретился с Максимом Шаскольским, который в настоящее время возглавляет Федеральную антимонопольную службу России. Одной из главных тем, обсуждаемых во время разговора, был вопрос контроля цен на различные группы товаров, продаваемых на территории Российской Федерации.

Глава государства отметил, что регулирование ценообразования является прямой задачей ведомства. Шаскольский уточнил, что ФАС контролирует цены, причем это касается не только стоимости продуктов, но и лекарств, строительных материалов, а также услуг, предоставляемых населению.

Rusfact.com