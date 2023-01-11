Стоимость российской нефти значительно упала

В настоящее время российская нефть продается по цене около 38 долларов за баррель. По словам специалистов, эта цифра почти вдвое меньше стоимости мирового эталона. Также эксперты подчеркивают, что цена ресурса, продаваемого Россией, значительно ниже «потолка», установленного ЕС в начале декабря прошлого года на уровне 60 долларов.

Считается, что снижение цены на нефть – это вынужденная мера для России. Таким образом, государство пытается сохранить свои позиции на мировом нефтяном рынке, отмечают европейские специалисты.

Rusfact.com