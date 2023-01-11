Стоимость российской нефти значительно упала

Russf Янв 11, 2023 Интересное

В настоящее время российская нефть продается по цене около 38 долларов за баррель. По словам специалистов, эта цифра почти вдвое меньше стоимости мирового эталона. Также эксперты подчеркивают, что цена ресурса, продаваемого Россией, значительно ниже «потолка», установленного ЕС в начале декабря прошлого года на уровне 60 долларов.

Считается, что снижение цены на нефть – это вынужденная мера для России. Таким образом, государство пытается сохранить свои позиции на мировом нефтяном рынке, отмечают европейские специалисты.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.