Долю среднего класса определили в России. Сколько нужно зарабатывать, чтобы не считаться бедным

По мнению большинства жителей страны, представители среднего класса должны зарабатывать в месяц 90-100 тысяч, иметь квартиру, автомобиль и вклад в банке.

Средний класс в России — это примерно треть населения, следует из исследования Высшей школы экономики (ВШЭ). И хотя это максимум за последнее десятилетие, но значительная часть «середнячка» лишь условно подходит под определение среднего класса. Да и сами россияне с критериями определения к «среднему классу» не согласны.

Средний класс — это социальный слой населения, некая «серединка» между бедными и богатыми. Эксперты ВШЭ считают, что представитель среднего класса должен соответствовать ряду критериев: иметь определенный социально-профессиональный статус (занимать руководящую должность или быть специалистом-профессионалом в своей сфере), иметь высшее образование, а также соответствующий для среднего класса доход.

Считается, что средний класс зарабатывает от 0,75 до 1,25 медианы, в ВШЭ брали верхнюю планку, но считали её с учетом медианного (среднего) дохода в размере 23,3 тысячи рублей на каждого члена семьи. При этом по данным Росстата, в 2022 году медианная зарплата составляла 40,3 тысячи рублей. Тем не менее, у экономистов цифра, видимо, учитывает и неработающих членов семьи, поэтому к среднему классу будут относиться семьи, где доход на каждого человека будет выше 29 тысяч рублей.

Фото: "Блокнот"

Согласно расчетам ВШЭ, доля среднего класса в России — 31,7%. Как пишет РБК, это максимум примерно за десять лет, однако большая часть этой прослойки — неустойчивая, то есть есть несоответствие хотя бы одному из параметров. Например, это сотрудники торговли, у многих есть высшее образование и соответствующий доход, но нет соответсвующего социально-профессионального статуса. И таких в среднем классе примерно две трети.

Исследователи отмечают, что теоретически средний класс должен быть больше, но в нашей стране наличие высшего образования не всегда означает наличие хороших доходов. Яркий пример — бюджетники, работающие в сфере образования и культуры. Помимо этого, есть большой региональный разрыв, когда зарплаты в регионах сильно отличаются от зарплат в столице.

Многие, кого эксперты «приписали» к среднему классу, уверены, что они к нему не относятся. Опрос Anderida Financial Group показал, что большинство россиян (более половины, 55%) относят к среднему классу людей с доходом 90-100 тысяч рублей. 20% считают, что доходы среднего класса — это 80-90 тысяч, 15% уверены, что представители среднего класса должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, 2% — более 500 тысяч, 3% — меньше 80 тысяч.

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Другой важный параметр, который обозначили россияне — у людей среднего класса должна быть в собственности недвижимость, а также автомобиль. Кроме того, 70% опрошенных считают, что должен быть и пассивный доход — например, приличный вклад в банке (1-5 млн рублей) или инвестиции.

Неравенство доходов (между бедными и богатыми) снижается в России медленно и остается достаточно высоким, особенно если сравнивать с европейскими странами.

Ранее в Росстате заявили, что в стране стало ещё меньше бедных — их осталось всего 14,8 млн или примерно 10,2% жителей страны. Причем, к бедным относят тех, кто живет ниже базовой границы бедности — 14 392 рубля.

Фото: pixabay.com

Такое понимание не соотносится и с представлением о бедности у россиян. Опросы показывают, что бедными люди считают тех, чей доход ниже 21 тысячи рублей, а для нормальной жизни российской семье нужно около 64 тысяч рублей на человека.

Другой опрос показал, что примерно треть россиян считают бедными тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, 14% считают, что бедность наступает при заработке меньше 40 тысяч рублей, 32% — при доходах в 30 тысяч. Лишь каждый пятый согласен, что бедными можно считать тех, заработки которых за месяц ниже 20 тысяч.