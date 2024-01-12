Россиян предупредили о возможном росте цен на бананы. Цены в России. Цены на бананы. Сколько стоят бананы. Россия последние новости сегодня. Новости России. Россия новости

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Стоимость эквадорских бананов может вырасти на 30-40%.

В течение ближайшего месяца стоимость эквадорских бананов в России может вырасти увеличить на 30-40% из-за неспокойной обстановке в этой латиноамериканской стране, где продолжаются столкновения наркокартелей и полиции.

Экспортеры предполагают, что цена за коробку фруктов от крупных поставщиков поднимется с 19 до 22 долларов. Тем не менее, это предварительные цифры, так как стоимость регулируется почти каждый час.

Основной причиной предстоящего дефицита бананов в России называют столкновения бандитских групп с правительством Эквадора. Эти события заставили сотрудников ферм и заводов оставаться в своих домах, а выход на улицу подразумевает соблюдение комендантского часа, введенного в целях обеспечения безопасности, пишет Mash.

Экспортеры бананов предпринимают дополнительные меры для защиты своих сотрудников, хотя некоторых удалось перевести на удаленную работу. В то же время упаковщики и складские работники продолжают работать на местах.

Считается, что Россия может приобретать фрукты у поставщиков из других стран, но там цены также поднялись на 15%.

Рыночный эксперт Андрей Карпов считает, что бананы будут продолжать поступать на российские прилавки. Он подчеркивает, что поставки из Эквадора в Россию занимают около 40 дней, а текущая ситуация в стране не повлияет на запасы бананов в России. В случае неожиданных изменений, существует возможность обращения к другим поставщикам, таким как Гватемала, Колумбия, Мексика и другие.

Представитель Союза потребителей России Петр Шелищ отмечает, что единственным возможным сценарием в ближайшее время может быть ажиотажный спрос со стороны покупателей, что вынудит торговые сети временно увеличить цены на бананы, чтобы обеспечить достаточные запасы. Однако люди, вероятно, не будут готовы приобретать бананы по высоким ценам.

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