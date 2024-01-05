Иностранцы приостановили участие в «Арктик СПГ-2»

Лана Янв 5, 2024 Экономика

Иностранцы приостановили участие в «Арктик СПГ-2»

Объявили форс-мажор по своим договорам

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по своим договорам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Форс-мажор означает, что акционеры отказываются от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на поставки сжиженного природного газа. Приостановили свое участие французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. Эти компании владеют по 10% в «Арктик СПГ-2». Остальные 60% у российского НОВАТЭКа.

«Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой линии планируется в конце 2023 года, а отгрузки по ней должны начаться в январе следующего года. Ранее США ввели санкции против проекта.

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