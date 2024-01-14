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США возобновили импорт нефти из России. США Россия новости. Цены на нефть. Россия последние новости сегодня. Новости России

Лана Янв 14, 2024 Экономика

США возобновили импорт нефти из России. США Россия новости. Цены на нефть. Россия последние новости сегодня. Новости России

Покупают выше потолка

Соединенные Штаты в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть. Об этом сказано в данных американской статистической службы.

США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти, стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов. Американцы также закупили российское черное золото в ноябре. Объем составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов.

В обоих случаях углеводород приобретался для потребления, сказано в отчете статслужбы. Примечательно, что в обоих случаях нефть приобреталась выше ценового потолка в $60, который Вашингтон установил сам. Один баррель российской нефти в октябре обошелся в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов.

В марте 2022 года Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Это было сделано в рамках нового ужесточения санкций.

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