США возобновили импорт нефти из России. США Россия новости. Цены на нефть. Россия последние новости сегодня. Новости России

Покупают выше потолка

Соединенные Штаты в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть. Об этом сказано в данных американской статистической службы.

США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти, стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов. Американцы также закупили российское черное золото в ноябре. Объем составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов.

В обоих случаях углеводород приобретался для потребления, сказано в отчете статслужбы. Примечательно, что в обоих случаях нефть приобреталась выше ценового потолка в $60, который Вашингтон установил сам. Один баррель российской нефти в октябре обошелся в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов.

В марте 2022 года Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Это было сделано в рамках нового ужесточения санкций.