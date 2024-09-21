У шаманов и коренных народов Сибири появился свой аромат

Natura Siberica выпустила эксклюзивную линейку премиум парфюма для сети «Лэтуаль».

Российская компания Natura Siberica представила новую коллекцию духов Shaman Secrets, основанную на традициях и ритуалах коренных народов Сибири. В серию входят четыре аромата: Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind и Historical Earth. Линейка парфюмерии представлена эксклюзивно для сети «Лэтуаль».

Названия духов соотносятся с традициям сибирских народов, обозначая стихии, с которыми, по легегдам, взаимодействуют шаманы. Ароматы включают в себя аутентичные «сибирские» ноты, такие как кожа, кедр, черная смородина, мускус, лаванда и береза.

В разработке коллекции Shaman Secrets участвовали креаторы бренда и эксперты сети «Лэтуаль», а композиции были созданы французскими парфюмерами. Коллекция относится к сегменту премиум.

Амброво-древесный аромат Mystery Fire вдохновлен пламенем шаманского костра, цветочно-древесный Flying Water основан на легенде о любви рек Катунь и Бия, цветочно-пряный Voice of Wind — на мифах о Стрибоге, а восточно-фруктовый Historical Earth — на силе земли, созданной божеством Ульгенем.

«В новой коллекции духов Natura Siberica традиционно вдохновляется темой Сибири, основной для философии бренда, и реализует свою уникальную экспертизу в создании ароматов с редкими и нестандартными „сибирскими“ нотами», — заявил генеральный директор Natura Siberica Сергей Быковских.