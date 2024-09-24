Россияне полюбили жизнь в долг и стали активнее пользоваться кредитками

Скоринг Бюро: траты жителей России по кредитным картам выросли до максимума с начала 2022 года.

Траты по кредиткам в России выросли до максимума за последние 2,5 года (с начала 2022 года). Эксперты выяснили, что жители страны расходуют большую часть лимитов, которые разрешены им банками, а средний чек в сегменте кредиток составляет 113,1 тысячи рублей.

По данным «Скоринг Бюро», лимиты используемых россиянами кредитных средств растут. Эксперты проанализировали уровень утилизации — так называется доля заемных денег, которую используют клиенты. Например, в случае, если кредитная карта выпущена, а клиент её ни раз не использовал, уровень утилизации равен нулю. Сейчас общий уровень утилизации вырос до 33,9%.

Аналитики уверены, что рост трат по кредиткам связан с увеличением потребительских цен. То есть россияне тратятся на привычные вещи, которые теперь стоят дороже.

«На фоне сохраняющейся высокой потребительской активности заемщики могли чаще выбирать лимиты по кредиткам, тратя одобренные ранее суммы на отпуск, ремонт и прочие бытовые нужды», — цитирует РБК главу группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Фото: pixabay.com

При этом часть заемщиков возвращают траты ещё во время беспроцентного периода, переводя средства с накопительных счетов, которые выгодны в условиях высоких ключевых ставок. Многие платят кредитками, а долг закрывают с накопительного счета. Получается двойная выгода — кэшбэк за операцию по кредитке и доход от средств на накопительном счете.

Кредитные карты в России — продукт достаточно популярный, однако их число сокращается. В августе россиянам одобрили более 2 млн новых кредитных карт с общим балансом в 229,8 млрд рублей. Это на 3,7% меньше, чем месяцем ранее и на 20,9% меньше, если сравнивать показатели за год.

Несмотря на это, кредитками россияне пользуются более охотно, чем обычными дебетовыми кредитами. Это связано с тем, что часто у таких карт есть не только привлекательные условия кэшбэка, но и хороший беспроцентный период — от нескольких месяцев и более.

Фото: pixabay.com

Долги по кредиткам при этом растут. По данным бюро кредитных историй, в июле 2024 года общий объём долгов россиян по кредитным картам достиг 4,8 триллионов рублей — это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной роста долгов эксперты называют рост потребительского спроса, зарплат, стимулирующих потребление, и инфляцию.

По информации Центробанка, к концу 2023 года в России было более 27 млн пользователей кредитными картами. Эта цифра больше, чем число тех, кто пользуется обычными кредитами. Причем, за год число людей с кредитками выросло на 6,6 миллиона.

Россияне в среднем используют одну кредитную карту и не стремятся заводить две или более.

Многие и вовсе считают, что могут обойтись без этого банковского продукта, ведь использование заемных средств несет в себе определенные риски. Опрос показал, что 29% россиян не нравятся то, что приходится платить комиссии за переводы и снятие наличных, 28% не устраивают процентные ставки по кредиткам, 26% не довольны кредитным лимитом, а 17% не устраивает стоимость обслуживания.

Фото: pixabay.com

В отличие от кредитных карт, дебетовые карты у многих уже собираются в коллекции — у большинства есть как минимум три карты от разных банков.

Читатели «Блокнота» разделились во мнениях о том, нужны или нет кредитные карты. Многие уверены, что любые займы до добра не доведут.

«Кредитка — это зло»;

«Злом она является в руках людей, не знающих меры. У меня кредитка с беспроцентным периодом 120 дней. Очень выручает, если жаба давит что-то дорогое сразу купить. А так купил, и пополняешь ежемесячно, и всё! Еще ни разу проценты не платил»;

«Нет карты — нет долгов».

Ранее экономист посоветовал уже с 40 лет копить на пенсию.

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