Специалисты зафиксировали дисбаланс на рынке жилья в Москве

Russf Ноя 17, 2022 Интересное

По данным экспертов за октябрь текущего года, стоимость реальных сделок с жильем в московских новостройках значительно отличается от цены, озвученной в предложении. Специалисты уточняют, что дисбаланс составил 53,5%, что является рекордным показателем. Для сравнения в октябре прошлого года этот показатель был на уровне 43%.

Эксперты считают, что возникшая ситуация объясняется тем, что стоимость по предложению от застройщиков изначально была несколько завышена, так как в нее закладываются различные риски и издержки. Однако в целях удержания покупателя застройщики готовы предоставлять существенные скидки.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.