Специалисты зафиксировали дисбаланс на рынке жилья в Москве

По данным экспертов за октябрь текущего года, стоимость реальных сделок с жильем в московских новостройках значительно отличается от цены, озвученной в предложении. Специалисты уточняют, что дисбаланс составил 53,5%, что является рекордным показателем. Для сравнения в октябре прошлого года этот показатель был на уровне 43%.

Эксперты считают, что возникшая ситуация объясняется тем, что стоимость по предложению от застройщиков изначально была несколько завышена, так как в нее закладываются различные риски и издержки. Однако в целях удержания покупателя застройщики готовы предоставлять существенные скидки.

Rusfact.com