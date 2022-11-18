Эксперт рассказала, чья пенсия увеличится с 1 января

Russf Ноя 18, 2022 Интересное

Фатима Ногайлиева, ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ, рассказала о том, что некоторых пенсионеров ожидает повышение пенсии с начала следующего года. Причем для получения повышенной выплаты им не придется обращаться в ПФР с заявлением.

Речь идет о ежегодной индексации пенсий, которая распространяется на неработающих пожилых людей, достигших пенсионного возраста. Также специалист отметила, что повышение пенсии возможно при достижении 80 лет. Кроме того, размер выплаты изменяется в большую сторону в случае увеличения количества иждивенцев и изменения группы инвалидности.

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