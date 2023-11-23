Стало известно, в каких регионах России можно больше всего заработать

Самые высокие зарплаты зафиксированы у жителей Ямала и Чукотки.

Эксперты рынка труда рассказали о том, где самые высокооплачиваемые зарплаты в России. Так, более половины жителей Чукотского автономного округа и Ямальского автономного округа получают более 100 тысяч рублей. Как

рассказали в Росстате, такие позиции оба региона держат уже несколько лет.

Третью строчку в рейтинге заняла Магаданская область (зарплата более 100 тысяч рублей в регионе там у более чем 47 процентов жителей), четвёртую строчку занял Ненецкий округ. Москва заняла пятое место (доля жителей с зарплатой более 100 тысяч рублей там у 39 процентов работающего населения).

Беднейшими регионами, по уровню денежного вознаграждения работающих граждан стали Чечня, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия и Кабардино – Балкария.

Также специалисты привели средние данные по стране: с сентября 2022 по август 2023 года более 100 тысяч рублей получают 14,7 процентов работников.

В качестве основного показателя для подсчета в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей осуществлялась на основе данных официальной статистики по средним зарплатам в течение года (с сентября 2022 года по август 2023 года). Затем учитывалось распределение зарплат по крупным и средним организациям.

Ранее стало известно о том, насколько в России проиндексируют зарплаты бюджетникам и пенсии. Так, в 2024 году, пенсии вырастут на 7,4 процента.