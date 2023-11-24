Россия в два раза увеличила вложения в госдолг США

Это может быть связано с падением курса рубля.

Инвестиции России в государственный долг США увеличились в три раза за месяц и достигли 73 миллионов долларов, следует из данных американского Министерства финансов.

Согласно информации ведомства, в июле объем вложений составлял 29 миллионов долларов, в августе — 31 миллион, и к сентябрю он вырос до 73 миллионов долларов.

Первое место по объему вложений в американский долг занимает Япония (1,08 триллиона долларов), на втором месте находится Китай (805,4 миллиарда долларов), а на третьем — Великобритания (668,9 миллиарда долларов).

Несмотря на санкции со стороны США, Россия все равно продемонстрировала увеличение своих вложений в американский госдолг. Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал мнение, что данный рост является незначительным, учитывая небольшие объемы предыдущих инвестиций.

Он предположил, что вложения мог проводить не Минфин, а Центробанк, который обладает большей гибкостью.

Делягин также предположил, что увеличение инвестиций могут быть связано с девальвацией рубля и быть одной из стратегий для снятия избыточного количества долларов с рынка.

Ранее госдолг США вырос на полтриллиона долларов.