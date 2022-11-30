Ученые подтвердили пользу аэробных упражнений

Австралийские ученые провели исследование, в котором изучили влияние аэробных упражнений на борьбу с симптомами посттравматического стрессового расстройства. В эксперименте приняли участие 130 человек, которых разделили на две группы. Обе группы принимали экспозиционную терапию.

Однако первая группа помимо традиционного лечения выполняла аэробные упражнения. Результат эксперимента показал, что упражнения облегчают тяжесть симптомов заболевания, но эффект заметен только в долгосрочной перспективе.

Rusfact.com