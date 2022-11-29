Путин оценил отношения России и Казахстана

Russf Ноя 29, 2022 Интересное

Выступая на 18-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в мировой торговле. По его словам, международная торговля в настоящее время переживает период кризиса. Вследствие этого Россия переориентируется на другие рынки импорта и экспорта.

Путин отметил, что Россия тесно сотрудничает с Казахстаном. Более того, отношения двух стран имеют широкие перспективы. Президент России подчеркнул, что наше государство является крупным инвестором, вкладывающим средства в экономику Казахстана.

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