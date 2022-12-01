В Сочи открылся новый маршрут для туристов

В феврале этого года президент России Владимир Путин высказал необходимость развивать научно-популярный туризм. В рамках этого поручения в Сочи запустили первый маршрут такого плана. Он является трехдневным и уже есть в продаже у крупных туроператоров.

Маршрут включает в себя посещение научных объектов Сочи, таких как НИИ медицинской приматологии и Субтропический научный центр РАН. Также путешественники попадут в ботанический сад и вольерный комплекс заповедника. Маршрут подразумевает встречи туристов со специалистами и сотрудниками лабораторий.

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