ФСИН изменила нормативы закупочных цен на электронную технику

Russf Дек 10, 2022 Интересное

Ранее МВД выходило с просьбой об отмене предельных закупочных цен на электронную технику, такую как компьютеры, ноутбуки, планшеты и принтеры. В настоящее время сообщается, что ФСИН скорректировала действующие нормативы.

Так максимально возможная стоимость компьютера директора ведомства выросла на 70% и теперь составляет 127,8 тысяч рублей. Для остальных сотрудников компьютеры могут закупаться по цене, не выше 85,6 тысяч за штуку. В данной категории отмечается рост стоимости на 78%. Предельная стоимость персональных ноутбуков, оборудованных защитой от утечки данных, выросла в 4 раза – до 600000 рублей.

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