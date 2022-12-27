Россияне рассказали о своих приоритетах в новом году

Russf Дек 27, 2022 Интересное

Среди россиян провели опрос на тему того, что для них является наиболее важным. Речь шла о том, на чем наши соотечественники собираются сфокусироваться в наступающем году.

Согласно результатам исследования, 69% россиян планируют сосредоточиться на работе и карьере. В прошлом году в результате аналогичного опроса этот показатель был ниже и состалял 59%. Второе место по важности заняла семья. В проведенном опросе в качестве фокуса ее выбрали 41%, а в прошлом году – 52%. 33% опрошенных планируют уделить время своему здоровью, 22% — хобби, 19% — спорту, а 9% — друзьям.

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