В России увеличилось число простаивающих сотрудников

Russf Дек 27, 2022 Интересное

Аналитики подсчитали количество сотрудников российских предприятий, которые находятся в вынужденном простое или неоплачиваемых отпусках. Согласно предоставленной информации, в настоящее время простаивают 239,8 тысяч человек, что на 67% больше, чем в прошлом году.

Также значительно увеличилось количество сотрудников, переведенных на неполную занятость по инициативе работодателя. Этот показатель вырос на 58% по сравнению с прошлым годом и на данный момент составляет 58,3 тысячи человек. Специалисты объясняют, что подобная мера часто практикуется в целях сокращения затрат предприятия, но при этом помогает избежать увольнения сотрудников.

Rusfact.com

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