В Рождественскую ночь троллейбусы и автобусы подойдут к собору в 02:30

В Абакане по традиции для прихожан в Рождественскую ночь к Преображенскому собору подойдёт общественный транспорт. Троллейбусы и автобусы подойдут к собору в 02:30 7 января 2026 года.

Троллейбусные маршруты:

«Преображенский собор – ул. Складская» – 1 троллейбус. Путь следования: Торосова – Дружбы Народов – Щетинкина – Пушкина – Володарского – Советская – Складская.

«Преображенский собор – ДК «Железнодорожников» – 1 троллейбус. Путь следования: Торосова – Дружбы Народов – Щетинкина – Пушкина – Мира – Аскизская – Стофато.

Автобусные маршруты:

«Преображенский собор – Полярная – Нижняя Согра» – 1 автобус. Путь следования: Торосова – Дружбы Народов – Крылова – Маршала Жукова (до Полярной) – Пушкина – Абаканская – Толстого – Будённого – Флотская.

«Преображенский собор – МПС – Красный Абакан» – 1 автобус. Путь следования: Торосова – Некрасова – Мира – Гагарина – Пирятинская – Стофато – Аскизская – Кадышева – Центральная.

«Преображенский собор – Гавань» – 1 автобус. Путь следования: Торосова – Др. Народов – Щетинкина – Пушкина – Т. Шевченко – Павших Коммунаров – Р. Люксембург и далее по маршруту № 6 до ул. Мира.