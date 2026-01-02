«Ах, этот Новый год!»: жители «Северного» водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой

Новый год – особенное время, наполненное волшебством, ожиданием чудес и тёплыми встречами. 29 декабря на площади перед Абаканским Дворцом Молодёжи развернулось масштабное предновогоднее гуляние под названием «Ах, этот Новый год!», которое подарило жителям и гостям города заряд праздничного настроения и незабываемые эмоции.

Староста жилого района «Северный» Анна Медведева поздравила всех с праздником:

– От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в год Огненной Лошади все невзгоды пронесутся мимо нашего района и любимого Абакана со скоростью табуна! Желаю, чтобы наше настроение было таким же высоким и задорным, как скачки молодого жеребёнка! Пусть наступающий год станет для каждого из вас тёплым, уютным и полным любви, как материнское сердце! Чтобы будущий год для нас стал хорошим, мы решили собрать все подковы, поэтому объявили конкурс «Все подковы на удачу». В конкурсе приняли участие 25 работ, авторы которых являются настоящими творцами! Спасибо всем абаканцам за активное участие и поддержку наших инициатив!

От мала до велика в этот слегка морозный зимний вечер площадь была заполнена улыбающимися людьми. Дети, их родители, бабушки и дедушки, все вместе, дружной семьёй, перенеслись в волшебный мир новогодней сказки. Вокруг сверкающей огнями ёлки водили хороводы, «зажигая» под знакомые с детства новогодние песни. Фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой, ставшие уже доброй традицией, бережно сохранят воспоминания об этом чудесном вечере. «Продвинутый» Дедушка Мороз не только охотно позировал для фото, но и делал селфи с желающими, чем вызвал восторг у молодёжи.

Екатерина Новосёлова, жительница жилого района «Северный» не пропускает подобные торжества. В этот раз она пришла на площадь возле Абаканского Дворца Молодёжи вместе со своими детьми, Мишей и Соней. Екатерина рассказала:

– По мере возможности, я стараюсь каждый год приводить детей на новогодние праздники. Мы регулярно посещаем театрализованные представления, районные ёлки, и, конечно же, не могли обойти вниманием «Ёлку» в нашем районе! Любое мероприятие, организованное нашими активистами, приносит радость не только детям, но и взрослым! Всегда всё тщательно продумано, например, сегодня даже предлагают бесплатный горячий чай, чтобы никто не замёрз. Мои дети даже с Дедом Морозом сфотографировались, будут любоваться потом фотографиями! Мы очень ценим нашего старосту и гордимся ею, она всегда искренне стремится создать праздник для всех! Огромное спасибо за подаренные эмоции, поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем счастья, удачи и всего самого наилучшего!

Организаторы праздника подготовили насыщенную программу с увлекательными конкурсами и играми, в которых с удовольствием принимали участие как дети, так и взрослые. Самые активные и удачливые получили заслуженные призы и подарки, добавляя азарта и веселья в этот предновогодний вечер. Своими впечатлениями о празднике поделилась жительница района «Северный» Светлана Яснинская, пришедшая на гуляние с двумя дочками:

– Такие праздники – это просто чудо! Так здорово видеть, как дети радуются! А мы, взрослые, тоже хоть ненадолго можем вернуться в детство и поверить в сказку.

Кульминацией праздника стало торжественное подведение итогов городского конкурса «Подкова на счастье». В нём приняли участие 25 мастеров-любителей, представивших на суд жюри и зрителей свои уникальные творения. Среди работ можно было увидеть подковы, украшенные бисером, расписанные «под гжель», декорированные природными материалами и даже светящиеся в темноте. Победители получили заслуженные награды и ценные подарки. Их работы поразили своей оригинальностью, мастерством исполнения и, конечно же, той самой магией новогоднего настроения, которую они щедро дарят окружающим.

Победители в конкурсе распределились следующим образом:

1 место – Агния Стружанская, детский сад «Ёлочка»;

2 место – Юлия Казакова и Анна Жвирбля, ул. Кати Перекрещенко, дом 8;

3 место – Семён Андреев, детский сад «Иванушка».

Поздравляем победителей и всех абаканцев с наступающим Новым годом! Сегодня, 30 декабря, в 18:00 новогоднее веселье будет в Красном Абакане, возле КДЦ, а главная городская ёлка ждёт всех 31 декабря с 17:00!