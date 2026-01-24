Юные абаканские футзалисты завоевали бронзу на Первенстве СФО и ДФО

С 19 по 23 января состоялось яркое и захватывающее Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футзалу среди юношей до 16 лет. Турнир собрал под сводами спортивных залов 90 талантливых спортсменов из Норильска, Минусинска, Новосибирска, Северска, Кызыла и, конечно же, Абакана, превратившись в настоящий праздник спорта и здорового соперничества.

На паркет вышли сильнейшие команды регионов, чтобы побороться за звание лучших. В составе сборной Республики Хакасия, демонстрируя силу и мастерство регионального футзала, выступали 14 спортсменов, среди которых 7 – воспитанники абаканской «Комплексной спортивной школы». Под чутким руководством тренеров-преподавателей Дениса Валерьевича Кученекова и Ивана Ивановича Панова, ребята усердно готовились к турниру, оттачивая навыки и укрепляя командный дух.

По итогам бескомпромиссной борьбы на пьедестал почета поднялись:

1 место: СШОР «Лидер», г. Северск;

2 место: СШ «Субедей», г. Кызыл;

3 место: «Хакасия-КСШ», г. Абакан.

Бронзовые медали, завоёванные юными абаканскими футзалистами, стали заслуженной наградой за их упорство, талант и командную работу!

Особую гордость «Комплексная спортивная школа» испытывает за Артёма Самушкина, блистательного игрока «Хакасии-КСШ», который был признан одним из лучших игроков всего турнира! Этот успех свидетельствует о высоком уровне подготовки спортсменов в школе и, безусловно, станет стимулом для дальнейших достижений.

Поздравляем наших футзалистов, тренеров и всю «Комплексную спортивную школу» с этим замечательным результатом! Желаем дальнейших побед и новых спортивных свершений!