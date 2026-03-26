Дачные автобусы будут комфортнее

Сегодня первый заместитель Главы города Абакана Владимир Жуковский встретился с представителями дачных обществ и садовых товариществ. В повестке совещания – актуальные вопросы запуска дачных маршрутов, уборки территорий, обеспечения санитарной и пожарной безопасности, содержания дорог, подачи воды и т.д.

В апреле 2026 года на дачные маршруты должны выйти автобусы среднего класса с большей вместимостью пассажиров – 54 посадочных места. Сейчас Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана проводит торги на оказание этих услуг, и в технических заданиях на дачные маршруты уже указываются новые требования. Заместитель начальника УКХТ Алёна Суевалова поясняет:

– Общая государственная тенденция – автобусы должны быть более комфортными, среднего класса, и те автобусы «ПАЗ», на которых перевозчики предоставляли услугу, должны будут уйти. Дачных маршрутов у нас – восемь, в конце апреля на маршруты перевозчики должны будут выставить автобусы именно среднего класса, не менее чем 54 посадочных места.

Владимир Жуковский на совещании напомнил, что дачникам необходимо навести порядок не только на своих участках, но и на территориях общего пользования в СНТ, очистить от сухой растительности, ликвидировать свалки, привести ограждения в надлежащее состояние.

Из-за сухой погоды и отсутствия снега первые ландшафтные пожары в Хакасии начались уже в феврале, и практически каждый день поступают сообщения о возгораниях на территории Абакана. Начальник УГОЧС и ПБ Администрации города Абакана Андрей Клюев обратился к дачникам:

– При введении особого противопожарного режима на территории Хакасии категорически запрещено разведение любого вида огня на всей территории. Минимальный штраф за нарушение правил противопожарного режима в период действия особого противопожарного режима составляет от 10 тысяч рублей на физических лиц. На территории участка обязательно должен быть достаточный запас воды, огнетушители, вёдра, приставные лестницы. Не топите бани в ветреную погоду, ставьте искрогасители. Не сжигайте растительность, не бросайте окурки, не выкидывайте неостывшую золу ни в бак для отходов, ни на дорогу, ни на участок: любая искра, особенно в ветреную погоду, приведёт к пожару, и вы, и ваши соседи можете потерять свой дом, имущество, здоровье или жизнь. Помните об этом!

Один из острых для дачников вопросов – места накопления твёрдых коммунальных отходов. Алёна Суевалова напомнила:

– Неоднократно в городской администрации проводились совещания по этому вопросу, и было принято решение, что те граждане, кто круглогодично проживает на территории дачных обществ, должны устанавливать контейнеры, заключать договоры с региональным оператором на вывоз ТКО. Председатели дачных обществ, садовых товариществ должны проработать с теми горожанами, кто круглогодично проживает на территории, организацию мест для площадок накопления ТКО.

Дачникам также напомнили, что карьер растительных отходов в районе СНТ «Подсинее» закрыт, теперь всем необходимо вывозить растительные отходы на полигон в город Черногорск. Недопустимо складировать растительные отходы на городских территориях, на территориях дачных обществ и садовых товариществ.

Также постоянно возникают вопросы о ремонтах участков дорог. Изначально, когда формировались территории под дачи, были определены границы дачных обществ. До границ дачных обществ дороги ремонтируются за счёт городского бюджета, но всё, что находится внутри границ дачных обществ, относится к общему имуществу дачных обществ и ремонтируется за счёт взносов участников самого дачного общества.

Во встрече также принимали участие представители МЧС России и Роспотребнадзора: периоды паводка и пожаров весной требуют более осторожного поведения и предусмотрительности и при обеспечении пожарной безопасности, и при употреблении воды.