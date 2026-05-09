120 концертов: в Абакане поздравили всех ветеранов Великой Отечественной войны

Дошли до каждого, кого коснулась война, сказали слова благодарности всем ветеранам – абаканцы не словами, а делом доказали, что помнят и чтят тех, кто воевал, работал в тылу, был узником концлагеря, жил в блокадном Ленинграде… В марафоне поздравлений ко Дню Победы приняли участие тысячи жителей нашего города. Песни Победы звучали в концертных залах, во дворах многоэтажек, на площадках всех жилых районов Абакана и в квартирах тех, кто по состоянию здоровья уже не выходит из дома.

Сегодня – 9 мая, в священный праздник мужества и чести, прошёл 120-й концерт во дворе дома по улице Ярыгина для Людмилы Константиновны Соколовой и Григория Васильевича Бычкова.

Людмила Константиновна родилась в Ленинграде в 1940-м году. Из осаждённого города её эвакуировали «дорогой жизни» вместе с другими детьми, чьи родители умерли, погибли или ушли на фронт. Маленькой Людочке было около двух лет, когда она осталась одна: папа ушёл воевать, а мама погибла – так она оказалась сначала в ленинградском доме малютки, а затем в Сибири. Эвакуированных детей привезли в детский дом Минусинска, и уже здесь девчушку удочерили.

Внучка Людмилы Константиновны Анастасия Александрова рассказала, что несмотря на очень тяжёлую судьбу, у её бабушки всё в жизни сложилось хорошо:

– Она попала в хорошую семью, её мамой стала директор швейной фабрики. У бабушки трое детей, пятеро внуков и семеро правнуков. Всю жизнь она проработала инженером на предприятии «Хакаслес». У нас хранятся все её воспоминания, она вела дневник. Когда мы спрашивали, помнит ли она хоть что-то о военном времени, то она говорила: «Холод и голод помню». Это то, что въелось в её память. Лет 15 назад мы начали поиски бабушкиных родителей, сначала она сама писала во все архивы, а сейчас уже и внуки подключились. Недавно мы получили ответ из Финляндии – там искали бабушкиного отца, который, как оказалось, попал в финский плен. Нам ответили, что из плена он вернулся в Советский Союз, но как сложилась его судьба дальше, пока не знаем. Несколько лет назад бабушка вместе с дочерью и правнучкой побывали в Санкт-Петербурге, посмотрели книги памяти, нашли все фамилии. Для неё это было очень важным событием.

Григорий Васильевич Бычков родился в 1936 году в Туве, он встречал Победу 9-летним мальчишкой. С 1954 по 1956 год, проходя армейскую службу, участвовал в боевых действиях ограниченного контингента советских войск в Венгрии, служил на территории Египта и Сирии. Григорий Васильевич официально приравнен к участникам Великой Отечественной войны.

Сегодня ветеранов поздравляли участники общественного движения «Волонтёры Победы», генеральный директор торгового дома «Премьер», депутат Верховного Совета Республики Хакасия Олег Гавловский, сенатор Российской Федерации от Республики Хакасия Александр Жуков и Глава города Абакана Алексей Лемин.

Алексей Лемин, вручая цветы и подарки, пожелал Людмиле Константиновне и Григорию Васильевичу здоровья, поздравил с праздником, а потом вместе со всем двором пел ветеранам песни победного мая.

Администрация города Абакана благодарит всех, кто принял участие в организации дворовых концертов: волонтёров, артистов, детей и многочисленных меценатов. Дорогие друзья, это благодаря вам – всей нашей огромной «Команде Абакана» удалось порадовать наших ветеранов! С праздником! С Днём великой Победы!