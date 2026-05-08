Изменение маршрута автобуса № 17 в связи с перекрытием улицы Тельмана

Уважаемые абаканцы, просим обратить внимание: с 12 по 26 мая изменится маршрут движения автобуса № 17. Автобус пойдёт от остановки «Чехова» (улица Щетинкина) по улице Щетинкина до улицы Крылова, по улице Крылова до улицы Ивана Ярыгина, по улице Ивана Ярыгина до улицы Тельмана и далее по установленному маршруту в прямом и обратных направлениях.

Перекрытие улицы Тельмана связано с капитальным ремонтом участка магистрального водопровода в границах от улицы Ивана Ярыгина до улицы Карла Маркса с 09:00 12 мая до 23:00 26.05.2026:

Приносим извинения за доставляемые неудобства, просим принять во внимание изменение движение автобуса на участке маршрута.