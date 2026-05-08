Изменение маршрута автобуса № 17 в связи с перекрытием улицы Тельмана

Юлия Чурилова Май 8, 2026 Общество

Уважаемые абаканцы, просим обратить внимание: с 12 по 26 мая изменится маршрут движения автобуса № 17. Автобус пойдёт от остановки «Чехова» (улица Щетинкина) по улице Щетинкина до улицы Крылова, по улице Крылова до улицы Ивана Ярыгина, по улице Ивана Ярыгина до улицы Тельмана и далее по установленному маршруту в прямом и обратных направлениях.

Перекрытие улицы Тельмана связано с капитальным ремонтом участка магистрального водопровода в границах от улицы Ивана Ярыгина до улицы Карла Маркса с 09:00 12 мая до 23:00 26.05.2026:

Приносим извинения за доставляемые неудобства, просим принять во внимание изменение движение автобуса на участке маршрута.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2026, All Rights Reserved
.