Впервые в городе: встреча абаканцев с Дамиром Юсуповым

Герой Российской Федерации, пилот гражданской авиации, лектор Общества «Знание» Дамир Касимович Юсупов выступил с лекцией «Герои среди нас: патриотизм через призму личных историй» в Лицее имени Николая Генриховича Булакина. В зале – абаканские школьники, педагоги, представители общественности.

Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту «Москва – Симферополь», вскоре после взлёта столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле. Находившиеся на борту 233 человека – пассажиры и члены экипажа – выжили.

История из первых уст надолго запомнится всем, кому посчастливилось сегодня не только послушать Дамира Касимовича, но и задать ему вопросы, а ещё взять автографы и сфотографироваться на память. Юсупов – человек, для которого слова «долг», «честь» и «профессионализм» означают не что иное, как патриотизм, любовь к своему делу и своей стране.

Ценность личных историй невозможно переоценить, они заставляют думать, сопереживать, делать выводы… Не все абаканские школьники до встречи с Юсуповым знали подробности аварийной ситуации, но абсолютно у всех возникло желание посмотреть художественный фильм, снятый на основе реальных событий: «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Дамир Юсупов, родившийся в Заполярье в семье вертолётчика, и не предполагал, что когда-нибудь станет героем. Путь в авиацию для обыкновенного мальчишки оказался долгим. После окончания школы Дамир поступил на юрфак в колледж, затем отслужил в армии, продолжил обучение в университете по юридической специальности, создал семью… Но мечта связать свою судьбу с небом никак не покидала молодого юриста, которому в своё время не удалось поступить в лётное училище из-за проблем со зрением.

– Всё чаще мне вспоминались мои детские эмоции, полёты с папой на вертолёте, запах керосина в кабине и бесконечное небо… Оставаясь наедине со своими мыслями, я думал о том, почему же я не исполнил свою мечту, почему так рано сдался, ведь даже ребёнком на вопрос «Кем ты хочешь стать?» всегда отвечал: пилотом. Все эти размышления привели меня в лётное училище, и в 32 года я поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, которое с отличием закончил, – рассказывал командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Более часа Дамир Касимович говорил о том, как важно не предавать свои мечты, рассказывал о подробностях авиакатастрофы, о людях, которым благодарен он, и тех, кто благодарен ему за счастливое окончание полёта, длившегося 93 секунды…

Алиэта Нурсат, ученица кадетского класса школы № 33, поделилась своими эмоциями:

– Невероятная история! Я о ней не знала. Дамир Юсупов – очень интересный рассказчик. Мне запомнится, как он шёл к своей мечте. Я тоже хочу найти свою мечту и постараться её не предать.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 22 Татьяна Аева уходила со встречи с чувством большой благодарности организаторам этого события:

– Время пролетело очень быстро, очень интересная встреча! Оказывается, Дамир Юсупов часто пролетал над Абаканом, но сегодня оказался в нём впервые. Знаю, чем сегодня буду заниматься вечером: смотреть фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Услышав всю эту историю из уст командира, хочется погрузиться в эмоции сопереживания героям и посмотреть, как удалось режиссёру передать эту невероятную историю спасения, в которой есть место истинному мужеству и профессионализму, проявленным в критической ситуации.

Директор школы № 11 Ольга Шулбаева, уверена, что подобные встречи нужны нашим детям, потому что через них школьники учатся понимать, в чём заключается патриотизм:

– Герои среди нас, и встреча с Дамиром Юсуповым – яркое тому подтверждение! Человек просто вышел на работу и даже не подозревал, что в одночасье станет героем. Его история, однозначно, никого не оставила равнодушным, а для наших ребят это – пример того, как ответственно каждый должен относиться к своей деятельности.

Администрация города Абакана благодарит региональное отделение Российского общества «Знание» за организацию встречи с Героем Российской Федерации Дамиром Касимовичем Юсуповым. Это событие стало важным этапом в патриотическом воспитании молодёжи, а живой диалог стал для абаканцев ценным уроком мужества, чести и верности своему долгу.