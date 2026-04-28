95 лет Абакану: возраст деятельной зрелости, которая умеет ценить корни, причём в прямом смысле: 2 мая на территории Красного Абакана во второй раз распустится «РассадаФест» – праздник, где грядки соседствуют с искусством, а частные подоконники превращаются в общественные питомники. Организаторы: культурно-досуговый центр «Красный Абакан» и местное ТОС – предлагают не просто базар рассады, а сложный, многослойный механизм городской «сшивки», потому что под девизом «Абакан 95 лет объединяет» – наша технология выживания и развития: без соседских обменов, без бесплатных консультаций бывалых огородников, да даже без конкурса шляп от солнца сообщества не будет.

В прошлом году «РассадаФест» был пробой пера. Каким фестиваль будет через несколько дней? Организаторы уверены, что фестиваль станет своеобразной экономикой доверия. Опытные садоводы знают, что продажа или обмен излишков рассады – это не торговля в чистом виде, а своеобразный децентрализованный банк генетического материала, и такие прямые «рассадные» связи – пример циркулярной экономики в миниатюре.

Кстати, фестиваль проводится на территории ТОС «Красный Абакан», которому в этом году исполняется 20 лет. ТОС – это, по сути, низовой парламент городского сообщества, и 20 лет самоорганизации – серьёзный срок общего дела.

Участие в фестивале – бесплатное, но необходимо будет записаться: телефон 8 (913) 549-44-88 – для участников фестиваля и партнёров (ещё можно заявиться сегодня) и 8-929-357-79-56 – для желающих побороться в конкурсе головных уборов (заявки принимают до 29 апреля). Звоните по этим номерам, договаривайтесь о месте за столиком, приносите свои сеянцы, общайтесь с соседями, и начинайте дружить домами и садами, с рассадой, лейками и шляпами.

Приходите те, кто не представляет жизни без растений, и те, кто просто хочет приятно провести время, потому что единство начинается с общего интереса к тому, как из маленького семечка вырастает большая связь.

