Четвёртый том «По улицам, длиною в жизнь» Лидии Белоусовой презентовали в День рождения Абакана

В день, когда город принимает поздравления, он делает подарок себе: свою память, зафиксированную и сохранённую, и за это сегодня благодарили знаменитого абаканского краеведа Лидию Ивановну Белоусову и всех, кто помог выйти в свет четвёртому тому краеведческого труда под названием «По улицам, длиною в жизнь». В большом зале Администрации города Абакана под фон музыки 1930-х годов у входа гостей встречала карта города: каждый отмечал место, где родился, учился или живёт, а потом начался диалог о городе, об улицах, о людях, о том, как менялись увлечения, но не менялась любовь к родным переулкам. Краеведение в России держится на таких подвижниках, без них о том, какими были наши улицы, мы бы не узнали.

Глава города Абакана Алексей Лемин с особой признательностью говорил о подарке от Лидии Ивановны:

– Дорогие друзья, у нас сегодня с вами двойной праздник: сегодня у Абакана – День рождения и сегодня мы презентуем четвёртый том книги по истории нашего города. Эта книга – годы, проведённые в архивах, десятки километров, пройденных по старым улочкам нашего города, сотни разговоров с теми, кто помнит наш город молодым. Краевед – это не столько профессия, сколько призвание, краевед – страж и хранитель памяти, а память – самое ценное, что мы оставляем после себя. Краеведы, по большому счёту, люди одержимые, в хорошем смысле слова: первоисточниками, фактами, событиями, датами, а как показывает практика, порой даже из первоисточников правду увидеть очень сложно: совсем недавняя история, когда мы открывали первую школу, в разных источниках стояла разная дата строительства здания. И тут краевед, буквально как Шерлок Холмс, должен разобраться с первоисточниками, выяснить правду, и установить эту правду – работа очень непростая. Я благодарен Вам, Лидия Ивановна, за любовь к нашему городу, за верность, за педантичность, а это – очень важно! За любовь к деталям, за то, что Вы свои силы, свой труд посвятили этой прекрасной миссии, за каждую газетную вырезку, которая опубликована в книге, за каждую фотографию, которую Вы взяли из семейных альбомов, за то, что убедили людей поделиться этими фотографиями. Я благодарен работникам библиотек, архивов, музеев, которые помогали этому труду. Отдельные слова благодарности – Александру Алексеевичу Петруку за то, что помог издать эту книгу. Большое Вам спасибо за то, что помогаете нам сохранить нашу историю!

Поблагодарил Лидию Ивановну за подарок городу Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин:

– Издание четвёртой части книги очень важно для всех нас. Эта работа важна для понимания нашей истории. Книги Лидии Ивановны помогают понять, почему у нас – так, и не иначе. Понимание, как и почему город создавался именно так – это проявление любви к нашему городу. Лидия Ивановна, Вам – огромное спасибо, я получаю истинное удовольствие от прочтения Вашего труда. Всех нас я поздравляю с прекрасным праздником – Днём рождения нашего Абакана, презентация книги сегодня – замечательный подарок всем нам!

На презентации звучало много добрых и восхищённых слов в адрес Лидии Ивановны Белоусовой, и гости презентации заворожённо слушали, как краевед делилась своими находками, например, про операцию под гипнозом в 1937 году в нашей областной больнице и про приёмы в поликлинике в 1940 и лечение гипнозом, про то, что нефтебаза в нашем городе появилась, например, не в 1930, как принято считать, а в 1927, про то, как в срочном порядке переименовывали улицу Пушкина в улицу Гоголя за железной дорогой, о том, что в Минусинском музее есть фотографии абаканской улицы Набережная, датированная 1912 годом… В четвёртом томе будущих читателей ждут и истории первых улиц за железной дорогой: Хлебной, Нефтяной и других, и истории предприятий, с которых начиналось их освоение. Лидия Ивановна сокрушается, что многое теряется:

– Каждое предприятие вело свою историю, такие большие альбомы, где были фотографии, даты. Но, к сожалению, многие предприятия эти альбомы потеряли, или выбросили, многое потерялось во время наводнения в 1969 году. Я очень жалею, что поздно занялась историей Абакана, ведь можно было найти столько интересных документов. Трудно найти документы тридцатых-сороковых годов, выстроить эти цепочки, но ничего… Я старалась найти интересные факты, неизвестные страницы истории Абакана, о которых не писали, не знали. Мы ведь живём как? Каждый в своём районе, и о другом конце города мы практически не знаем, никакой истории. Уникальные фотографии у людей хранятся, и я в каждой книге в конце писала: полистайте альбомы, посмотрите, что там такое, откликнитесь! Но никто не откликнулся… Ищите, каждый посмотрите альбомы бабушек, дедушек. В основном, фотографировали себя, а на фоне, допустим, здания – редко, и люди не знают, допустим, что это за здание, и зачастую эти фотографии выбрасывают. Полистайте! Если что-то не знаете, обратитесь ко мне, попробуем определить, где эта улица, где этот дом! Я очень благодарна Вам, Алексей Викторович, что наконец-то четвёртая книга, что жители увидят там много новых, уникальных фотографий. У меня нет слов от того, что исполнилась мечта!

Почётный гражданин города Абакана Лариса Орешкова пожелала автору книги продолжать работать:

– Я с таким удовольствием, с таким самозабвением читала строки Ваших книг! Это история не только улиц нашего города, я познавала город совсем с другой стороны и с другим понятием. Эту книгу нужно дать в школы, чтобы наши дети, наше будущее знали историю города, историю людей, которые жили в нашем городе. Это такой глубокий труд, такое тщательное исследование! Сколько надо терпения, сколько ума, сколько приложить нужно было сил, физических и моральных, чтобы с такой любовью всё это показать! Я хочу Вам сказать: надо продолжать работать, потому что очень много «тёмных пятен», которые нужно осветить и показать, не для нас с вами – для тех, кто будут брать в руки эти книги и читать!

Книга «По улицам, длиною в жизнь» вышла ограниченным тиражом – всего 500 экземпляров. Часть тиража будет безвозмездно передана в фонды городских библиотек и образовательных учреждений Абакана, чтобы сделать краеведческие знания доступными для школьников, студентов и всех интересующихся историей города. Часть тиража остаётся у Лидии Ивановны.

Если вы хотите иметь собственный экземпляр книги, вы можете приобрести её с автографом автора – непосредственно у Лидии Ивановны Белоусовой на встречах и презентациях издания.

Друзья! Берегите архивы, пишите воспоминания, делитесь своими открытиями, ведь каждое ваше воспоминание, каждое мгновение, которое вы проживаете сейчас, через 10, 30, 100 лет станут уникальным подарком нашему будущему!