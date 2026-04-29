Поздравляем Абакан: кадетский бал в честь Дня рождения города

Местом проведения III Городского кадетского бала впервые стал Хакасский национальный краеведческий музей имени Леонида Романовича Кызласова. Просторный зал, залитый ярким солнечным светом, как будто специально предназначенный для танцевального события, создал ощущение погружения в другую эпоху, где каждое па – это шаг к истории, а каждый взгляд – знак глубокого уважения к традициям. Главными участниками бала стали кадеты Абакана – учащиеся девяти городских школ.

Российское кадетство формировалось в нашей стране на протяжении веков, отрадно, что год от года популярность его растёт, а число ребят, желающих быть к нему причастными, становится всё больше. 108 участников, 108 преданных заветам кадетства школьников, ставших на время кавалерами и барышнями, буквально воссоздали для зрителей атмосферу торжественного кадетского бала.

Почётными гостями бала стали руководители Администрации города Абакана, министерств и ведомств, поддерживающих кадетское движение в регионе, ветераны специальной военной операции, представители казачества.

Слова признательности и благодарности участникам бала, педагогам и организаторам выразила заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына:

– Завтра нашему любимому городу исполняется 95 лет. Глядя на то, как вы открыли этот бал, представив кадетское движение через танец, я уверена, что у нашего города очень большое будущее. У нас есть хорошая традиция – многие начинания складываются в вехи. Первый кадетский бал был пробой пера: провели – понравилось. Второй бал стал пилотным проектом, когда были сделаны выводы о том, как улучшить и усовершенствовать это событие. Но вот когда бал проходит в третий раз, то он уже вписан в летопись нашего города. Я очень рада, что эту летопись пишите именно вы! Вы позволяете нам каждый раз вспоминать, что всё, что мы творим в нашем городе, мы делаем ради вас. Пусть и ваша жизнь будет путём служения своему городу, своей семье, своей Родине! Эта красота, грация, смелость и сила – огромный подарок от вас нашему любимому городу в год его 95-летия.

Наш кадетский бал сегодня впервые прошёл при поддержке Российского военно-исторического общества. Юных защитников Отечества приветствовала министр культуры Республики Хакасия, председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества Светлана Окольникова:

– Отрадно видеть в стенах нашего республиканского музея такое количество замечательных патриотических молодых людей. Вы – надёжная опора и будущее нашего Отечества! Дорогие юноши и девушки, поздравляю вас с этим красивым событием, пусть этот день, этот бал навсегда войдёт в историю вашей золотой книги впечатлений. С праздником вас и с наступающим Днём Великой Победы!

Проведение балов ‒ это часть истории русского офицерства, и умение танцевать всегда было таким же важным атрибутом, как и знание военного дела. В танцах кадеты учатся быстро мыслить, слышать ритм, владеть своим телом, и кадетский бал – это не просто красивое мероприятие, это событие с чётким порядком, традициями и правилами.

О том, как готовились к балу кадеты школы № 33, рассказала её директор – Екатерина Серякова:

– Мне кажется, что в кадетской среде это – самое ожидаемое событие года! В этом году бал – особенный, приуроченный ко Дню рождения нашего любимого города. Ребята с волнением по вечерам разучивали свои танцевальные партии. Девочки выбирали красивую обувь, примеряли платья… В этом столько красоты, изящества, столько важной высокой культуры для кадетов, что переоценить значимость этого события в кадетской жизни сложно. А какая чудесная площадка в этом году для кадетского бала! Столько простора и света… Ребята перед событием два дня репетировали в музее, конечно, волнуются, но я уверена, что покажут себя замечательно!

Первый тур бала был посвящён историческим бальным танцам, в нём кадеты представили коллективное исполнение полонеза, лирического танца, испанского и русского вальсов, венского вальса, вальса-гавот, который танцевали дебютанты – кадеты школы № 4.

Второй тур «Виват, кадет!» ­– традиционно конкурсный, в нём участвовали по одной паре от каждой школы, и на этот раз кадеты танцевали не просто вальс, а «Абаканский вальс»! Автор музыки – абаканский композитор Вячеслав Ким. Кадетские пары кружились под аккорды праздничного гимна, исполненного концертным оркестром города Абакана под управлением Заслуженного работника культуры России и Республики Хакасия, Заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия Андрея Штарка.

Победителями второго тура стали две танцевальные пары: Полина Кухарчук и Кирилл Шипило из школы № 2 и Полина Бутакова и Максим Терёшкин, представившие школу № 29.

Танцевальные коллективы школ поздравила руководитель Городского управления образования Ольга Усольцева:

– Уважаемые кадеты города Абакана, дорогие ребята! Большого уважения заслуживает ваше желание обучаться в кадетских классах и следовать кадетской присяге, участвовать в городском кадетском бале и других событиях и непременно побеждать! Вы с гордостью и достоинством носите эту красивую и строгую кадетскую форму. Сегодня, в Международный день танца, мы восхищаемся вашим танцевальным мастерством, а ведь это для кадета не менее важно, чем знание военного дела. Ребята, ваш «Абаканский вальс» великолепен! Он стал настоящим украшением сегодняшнего бала и прекрасным подарком нашему любимому городу ко Дню его рождения! Вы абсолютно все заслуживаете самых высоких оценок! Спасибо вам за этот праздник!

Третий Городской кадетский бал, посвящённый 95-летию Абакана, подошёл к концу. Он останется в истории, в сотнях фото и видео, в телевизионных сюжетах, радионовостях и заметках многочисленных информационных каналов, и, конечно, в сердцах наших кадетов-кавалеров и милых девочек. Благодарим всех участников кадетского бала за верность традициям, за талант и любовь к своему городу!