В ночь с 26 на 27 мая в Абакане начнутся гидравлические испытания на сетях

Уважаемые абаканцы! Напоминаем, что 27 мая в 00:00 (сегодня ночью) начнутся гидравлические испытания на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения в левобережной части Абакана (все районы, кроме Согры и Мостоотряда). Гидравлические испытания продлятся до 24:00 3 июня. После завершения гидравлических испытаний на «Абаканской ТЭЦ» начнут поднимать температуру теплоносителя, планируется, что горячая вода начнёт поступать в дома 4 июня.

В тех районах города, где в результате испытаний будут выявлены дефекты сетей, возможно ограничение подачи горячей воды. О результатах гидравлических испытаний и выявляемых дефектах будем информировать совместно со специалистами «Абаканской ТЭЦ».

Понимаем, что отсутствие горячей воды вносит дискомфорт в привычную жизнь. Вместе с тем, пока полноценной альтернативы гидравлическим испытаниям не существует. Попытки заменить её методами неразрушающего контроля хотя и могут дать информацию о состоянии металла трубы, но не способны проверить тысячи километров сетей на герметичность и прочность стыков. Суть метода проста: в трубопровод под давлением подаётся вода температурой не выше 40 градусов, создавая нагрузку выше рабочей. Это позволяет спровоцировать возникновение дефектов именно там, где трубы наиболее изношены, то, что не видно при штатной работе. Поэтому испытания и называют «стресс-тестом» для теплосети, и гидравлические испытания остаются обязательной законодательно закреплённой методикой.

Пожалуйста, примите меры предосторожности во время проведения гидравлических испытаний:

– из крана с горячей водой не должна идти вода. Если вода идёт, позвоните в свою управляющую компанию, чтобы она обязательно закрыла вводные задвижки в доме на системе отопления. Системы внутри домов не рассчитаны на повышенное давление;

– не паркуйте автомобили над крышками люков тепловых камер, это может задержать проведение восстановительных работ, если во время гидравлических испытаний потребуется срочный ремонт оборудования внутри камеры;

– заметив неполадку, ни в коем случае не пытайтесь её устранить самостоятельно. Сообщите о проблеме либо в свою управляющую компанию (если проблема на сетях в доме), либо в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 22-41-64, если на улице вы заметили выход воды на поверхность.