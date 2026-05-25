Летняя оздоровительная кампания: абаканскую детвору ждёт много интересного

Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана начало подготовку к лету заранее. Об этом на совещании, проводимом заместителем Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяной Карташовой, рассказала начальник УКМиС Ольга Воропаева.

В этом году для ребят будут работать 12 дворовых открытых спортивных площадок. Парк Культуры и Отдыха будет ждать любителей здорового образа жизни на легкоатлетических стартах оздоровительного бега «Стартуют все!», которые продлятся до 12 сентября.

Детский парк «Орлёнок» в июне реализует проект «ИгроПарк», а в Черногорском парке всё лето будут проходить «Баскетбольный марафон» и другие спортивные события. Абаканцев ждут «Спортивный семейный выходной», «Летняя детская школа мастеров спорта», тестирования нормативов ГТО.

27 мая Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике ждёт ребят на открытии лагеря с дневным пребыванием «Олимп», в котором будут тренироваться и отдыхать 120 юных спортсменов. Спортивные отряды будут работать в школах №№ 22, 25, 31 и 33, в них будут заниматься 80 воспитанников Комплексной спортивной школы и Спортивной школы по игровым видам спорта. В рамках спортивного и оздоровительного туризма Спортивной школой по туризму планируется провести более 20 походов.

Детей Абакана ждёт не только спортивный, ещё развлекательный и культурно-развивающий досуг. КДЦ «Заречье», «КДЦ «Красный Абакан», ГЦК «Победа», Абаканским Дворцом Молодёжи, концертными коллективами города, а также муниципальными библиотеками подготовлены более 100 мероприятий и досуговых проектов.

Пришкольные лагеря посетят музыкальный спектакль «Сказки нашей балалаечки», подготовленный артистами городского ансамбля «Звоны». «Диско лето» устроит «Победа». Концертная программа «Музыка детских сердец» подготовлена муниципальным духовым оркестром, в КДЦ «Красный Абакан» пройдёт «Мультимания» и это далеко не полный перечень запланированных событий.

В детских школах искусств будет реализована программа летних городских пленэров. Библиотеки запустят летние чтения «Марафон летнего чтения «Книжный вызов», акции и проекты по продвижению чтения на открытых площадках и в оздоровительных лагерях.

Сформирован состав летних досуговых детских клубов и кружков, студий в учреждениях культуры в рамках проекта «Летняя детская школа мастеров культуры», а загородные лагеря летнего отдыха «Меридиан» и «Звёздный» готовы принять детей на тематические и профильные смены.

