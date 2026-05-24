24 мая – День славянской письменности и культуры!

24 мая – дата, где за тонким слоем календарного листа бьётся пульс тысячелетий, День славянской письменности и культуры, день почитания монахов-просветителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия: они подарили целой ветви народов не просто азбуку, а оптику для взгляда на мир. Без этого подарка наша речь осталась бы бесплотным эхом, а не стихом, песней и летописью.

Славянское наследие – живая, пульсирующая жила, а кириллица – кодекс нравственного поведения, зашитый в графику. Славянская культура – это в том числе способность страдать чужим горем как своим и радоваться так, что земля дрожит. Это особое, чуткое и глубокое понимание слова «совесть», которое не переводится без потерь ни на один другой язык мира. Мы говорим не просто на русском, белорусском, болгарском или сербском – мы говорим на диалектах одного древнего, могучего чувства.

Желаем вам вкуса к родной речи, чтобы фраза из старой книги отзывалась мурашками, а неправильно поставленное ударение резало слух так же, как фальшивая нота. Берите с полок книги: для запаха страниц и глубокого смысла, ведь в них есть и раскат грома, и слеза, и шаг солдатский, и материнская колыбельная, и именно славянская письменность – живая река, которая вынесла к нам Пушкина, Шукшина, Булгакова. Без этих знаков не было бы «Хождения по мукам», не завораживал бы хор песней «От героев былых времён…», не стояла бы в полях Россия, какой мы её поем.

Учите детей тому, что в славянской письменности заложена мелодия судьбы, и наше славянское раздолье, и кручина, и надежда, и колокол. Пока мы слышим разницу между «прости» и «извини», пока для нас «зорька алая» – не простое сочетание цветов, а целый мир, славянский космос будет бесконечным.

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин