Прокуратура разъясняет уголовную ответственность за дропперство

24 июня 2025 г. Федеральным законом № 176-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена ч. 5 ст. 187, которая устанавливает ответственность за посредничество – приобретение или передачу электронных средств платежа (банковских карт, доступа к счетам) за вознаграждение для неправомерных операций. Ключевые положения, важные для понимания состава данного преступления.
- Суть преступления: часть 5 статьи 187 УК РФ криминализирует два вида действий, совершаемых из корыстной заинтересованности лицом, которое не является законным владельцем банковского счета:
– приобретение или передача другому лицу электронного средства платежа (например, банковской карты) или доступа к нему (логин, пароль, ПИН-код) для совершения неправомерных операций.
– посредничество: приобретение такого средства платежа или доступа для последующей передачи другому лицу, также из корыстных побуждений.
- Что такое «электронное средство платежа». Под электронным средством платежа понимается любой способ или средство, позволяющее клиенту банка составлять и передавать распоряжения о переводе денег. Это не только пластиковые карты, но и доступ к мобильному банку, интернет-кабинету и иным техническим устройствам. Ключевой признак – корыстная заинтересованность. Это означает, что человек действует ради получения вознаграждения или иной материальной выгоды.
- Чем это отличается от других частей статьи 187 УК РФ? Для понимания логики законодателя важно разграничить роли:
– часть 3 наказывает владельца счета, который из корысти передал свою карту или доступ другому лицу;
– часть 4 касается владельца счета, который сам, по указанию другого лица, совершает неправомерные операции;
– часть 5 наказывает именно посредника, который не является владельцем счета, но передает «инструмент» (карту/доступ) между владельцем и конечным мошенником. Именно в этом качестве часто выступают так называемые «дропповоды»;
– часть 6 – это непосредственное совершение неправомерной операции человеком, не владеющим счетом.
- Наказание и условия освобождения от ответственности: санкция части 5 статьи 187 УК РФ предусматривает серьезное наказание, включая: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 6 лет с возможным дополнительным штрафом.
Также существует практика освобождения от ответственности для лиц, впервые совершивших подобное деяние и активно помогавших следствию (это прямо касается частей 3 и 4, но при сотрудничестве со следствием может влиять на оценку действий по всем связанным эпизодам).
Помощник прокурора города Мария Стративнова
