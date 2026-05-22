Прокуратура разъясняет уголовную ответственность за дропперство

24 июня 2025 г. Федеральным законом № 176-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена ч. 5 ст. 187, которая устанавливает ответственность за посредничество – приобретение или передачу электронных средств платежа (банковских карт, доступа к счетам) за вознаграждение для неправомерных операций. Ключевые положения, важные для понимания состава данного преступления.

Суть преступления: часть 5 статьи 187 УК РФ криминализирует два вида действий, совершаемых из корыстной заинтересованности лицом, которое не является законным владельцем банковского счета:

– приобретение или передача другому лицу электронного средства платежа (например, банковской карты) или доступа к нему (логин, пароль, ПИН-код) для совершения неправомерных операций.

– посредничество: приобретение такого средства платежа или доступа для последующей передачи другому лицу, также из корыстных побуждений.

Что такое «электронное средство платежа». Под электронным средством платежа понимается любой способ или средство, позволяющее клиенту банка составлять и передавать распоряжения о переводе денег. Это не только пластиковые карты, но и доступ к мобильному банку, интернет-кабинету и иным техническим устройствам. Ключевой признак – корыстная заинтересованность. Это означает, что человек действует ради получения вознаграждения или иной материальной выгоды. Чем это отличается от других частей статьи 187 УК РФ? Для понимания логики законодателя важно разграничить роли:

– часть 3 наказывает владельца счета, который из корысти передал свою карту или доступ другому лицу;

– часть 4 касается владельца счета, который сам, по указанию другого лица, совершает неправомерные операции;

– часть 5 наказывает именно посредника, который не является владельцем счета, но передает «инструмент» (карту/доступ) между владельцем и конечным мошенником. Именно в этом качестве часто выступают так называемые «дропповоды»;

– часть 6 – это непосредственное совершение неправомерной операции человеком, не владеющим счетом.

Наказание и условия освобождения от ответственности: санкция части 5 статьи 187 УК РФ предусматривает серьезное наказание, включая: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 6 лет с возможным дополнительным штрафом.

Также существует практика освобождения от ответственности для лиц, впервые совершивших подобное деяние и активно помогавших следствию (это прямо касается частей 3 и 4, но при сотрудничестве со следствием может влиять на оценку действий по всем связанным эпизодам).

Помощник прокурора города Мария Стративнова