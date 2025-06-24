По Хакасии 25 июня прогнозируются грозы, сильные дожди и шквалы ветра

По Республике Хакасия 25 июня ожидаются грозы, при грозах шквалистые усиления ветра, местами 15-20 м/с, ночью сильные дожди. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах (источник ЧС – сильный ветер до 20 м/с, сильные дожди).