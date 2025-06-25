Участок улицы Чкалова будет перекрыт для движения 27 июня

Юлия Чурилова Июн 25, 2025 Общество

В пятницу 27 июня, с 08:00 до 17:00, будет закрыта для движения улица Чкалова в границах улиц Пушкина и Хакасская. Здесь будет выполняться капитальный ремонт кровли дома № 13 по улице Чкалова. Ремонтные работы будет производить ООО «НВФ-строй».

Представители подрядной организации просят пешеходов быть особенно внимательными в зоне проведения работ, а водителей – не оставлять транспортные средства на стоянке в указанных границах. Проезд будет возможен по улицам Пушкина и Хакасская.

Просим водителей обратить внимание на планируемые работы и заранее продумать маршруты движения. Приносим извинения за доставляемые временные неудобства.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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