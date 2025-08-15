Шахматный спорт в Абакане: новые возможности для развития

Власти Абакана методично расширяют возможности для детей и молодёжи, и одно из направлений – развитие интеллектуальных способностей через шахматный спорт, где юные абаканцы учатся видеть мир как единую шахматную диаграмму, где неверный ход – это не поражение, а урок, где время, отмеренное часами с цифровыми циферблатами, становится не врагом, а союзником. Вложения в шахматный спорт – это тоже вариация шахматной партии, где самый дорогой приз – ум будущего.

Продолжая политику поддержки шахматного спорта, сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин и заместитель генерального директора по развитию АО «Интелион Дата» Максим Симуткин подписали соглашение о сотрудничестве между АО «Интелион Дата» и Администрацией города Абакана, направленном на развитие и популяризацию шахматного спорта в столице Хакасии.

Шахматы для государства – патентованный рецепт воспитания граждан, умеющих мыслить на три хода вперёд, и для этого необходимы инвестиции. В 2024 году в октябре в Абакане был открыт шахматный клуб имени знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина, и теперь его необходимо оснастить. Максим Симуткин отмечает:

– У Сергея Карякина целая программа по открытию шахматных клубов в субъектах Российской Федерации. Мы, компания, которая работает в Хакасии с 2022 года, взяли на себя непосредственные обязательства оказать помощь в открытии и оснащении клуба шахматного клуба имени Сергея Карякина. Мы убеждены, что шахматы – это не только спорт, но и мощный инструмент развития стратегического мышления, внимания и силы воли. Для нас важно, чтобы как можно больше детей в Хакасии получили доступ к этим возможностям.

По соглашению компания направит 500 тыс. рублей на оснащение и оформление этого клуба. На эти средства будут закуплены турнирные шахматные столы и стулья, комплекты деревянных фигур с утяжелителями, электронные шахматные часы, демонстрационные доски, рабочее место для преподавателя, планшет с онлайн-тренажёрами по шахматам. Пространство клуба будет оформлено арт-объектом «Шахматного клуба имени Сергея Карякина», комплектами портретов чемпионов мира с функцией «Оживи».

Алексей Лемин подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы шахматы набирали популярность:

– Решение о том, что шахматный клуб будет размещён в школе № 33, мы совместно принимали ещё в прошлом году. Есть хороший опыт абаканского Лицея, где уже занимаются наши юные шахматисты, и делаем мы клуб специально на базе большой, хорошей школы. Это удобные помещения, где мы можем всё организовать, и упор – именно на детей. Ограничений нет, все желающие смогут записаться в клуб. Планируем, что во второй половине сентября клуб оснастим и откроем. Шахматы для нас – спорт непростой, мы его развиваем на базе Комплексной спортивной школы. Есть, конечно, сложности с тренерским составом, но спорт популярный, и ребятишки с удовольствием на него идут. Большое спасибо нашим партнёрам, что помогают развивать этот спорт в Республике Хакасия, в городе Абакане. Думаю, что клуб Сергея Карякина привлечёт многих юных абаканцев. Я очень надеюсь, что наши гроссмейстеры из Абакана выйдут в том числе и на международный уровень.

Соглашение реализуется в рамках социально-экономического партнерства между Правительством Республики Хакасия и «Интелион Дата».

Справка о компании

Intelion Data Systems – ведущий российский вертикально-интегрированный оператор инфраструктуры дата-центров для энергоемкого вычислительного оборудования. Компания является партнером АО «Концерн Росэнергоатом» по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, в собственности компании находится нескольких инфраструктурных площадок в Республике Хакасия, Самарской и Мурманской областях общей мощностью более 290 МВт. Резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ). Дополнительную информацию о компании можно получить на официальном сайте https://intelionmine.ru