Благоустроительные работы этого сезона в Абакане идут в графике

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин на очередном штабе по благоустройству и дорожным работам обсудил с кураторами объектов и подрядчиками необходимые детали исполнения нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и муниципальной программы «Градостроительная политика», муниципальных контрактов, сроки исполнения, технические вопросы. Часть работ, запланированных на этот сезон, уже выполнена.

Начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана Александр Дорохов сообщил:

– Благоустроительные работы во всех дворах завершены, физически всё закончено, документы сдают, мы готовим заявку на оплату работ в августе. На окончательную оплату подаются работы по дворам Чертыгашева, 135, Крылова, 102, Торосова 2, 1 и 2 корпуса, Торосова, 26. Наиболее интересные дворы, они и самые дорогие, порядка 6 миллионов, из них 1,5 миллиона рублей – средства собственников, – на Торосова, 2. Двор на Крылова, 102 тоже сделали интересно. Остальные дворы по наполнению небольшие. Сегодня у нас идёт заседание общественной комиссии по следующему году, планируем в программу включить пять дворов.

Благоустройство и дорожные работы по разным программам, и нацпроекту «Инфраструктура для жизни», и по городской программе «Градостроительная политика» идёт в графике. Начальник Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана Марина Беспалова также отметила наиболее интересные детали благоустройства этого года:

– В этом году есть несколько парков, в которых становится интереснее и детям, и подросткам, и взрослым. Конечно, это Парк Культуры и Отдыха с новой игровой детской площадкой, новыми спортивными тренажёрами, сценической площадкой. В парке Комсомольский мы демонтировали старые формы и установили новые, современные. Хорошая прогулочная площадка у нас теперь в Черногорском парке: перед сценой вместо старого разбитого асфальта теперь прекрасная площадь в приятных расцветках и хорошем исполнении. В благоустройство и дорожные работы мы вкладываем большие средства. Примерно четверть от объёма предусмотренных средств 2025 года – средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы не снижаем планку финансирования уже на протяжении трёх лет, когда более 100 миллионов рублей своих собственных средств город добавляет в благоустройство общественных территорий. Порядка 200 миллионов рублей в этом году в городском бюджете мы предусмотрели на дорожно-строительные работы, только улица Кирова у нас потребует затрат более 100 миллионов рублей. Также в ближайшие дни начнутся работы на улице Крылова (от Маршала Жукова до Ипподромной). На улице Саянская мы проводим масштабную отсыпку и готовим улицу под асфальтирование на будущий год. Это улица Пирятинская, долгожданная для жителей 5 жилого района, этот участок был передан городу, в прошлом году мы выполнили замену грунта и отсыпку, и сейчас приступаем к обустройству асфальтобетонного полотна.

На улице Рублёва завершено устройство тротуара в границах ул. Отрадная – ул. Двадцать четвёртая. Выполнено освещение возле детского сада «Росинка». В сквере по улице Пушкина установлена пергола на подвесе, диваны на подвесе установлены на набережной на проезде Северный. В парке Преображенский установлен всесезонный туалет, с 14 августа его откроют для отдыхающих в парке, старый туалет демонтируют в ближайшие дни. В ближайшее время начнутся работы по приведению в порядок скульптурной композиции «Добрый ангел мира». Начаты работ по освещению детских площадок.

Завершается благоустройство Черногорского парка, здесь подрядчик обустроил площадку перед центральной сценой, осталось выполнить проезд.

Приступили к благоустройству территории на пересечении улиц Дружная – Лазурная в 10 жилом районе.

Продолжается благоустройство пешеходных зон на проспекте Ленина в границах ул. Ивана Ярыгина – ул. Карла Маркса.

Наибольший объём благоустроительных работ ведётся в ПКиО: здесь исполняется проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов по формированию комфортной среды, финансируется исполнение проекта из федерального бюджета. В ПКиО уже выполнены парковки, устройство покрытия тротуара на пляже, отсыпка песка на пляже и волейбольной площадке, бетонное и асфальтобетонное покрытия на спортивных площадках, там же смонтировано освещение. Смонтированы скамейки, урны, тренажёры, баскетбольные стойки. Смонтированы малые формы на новой детской площадке. Выполняется отсыпка площадки для туалетного комплекса из ПГС, идёт подготовка под асфальтобетонное покрытие тротуара на пешеходной дорожке. На сценической площадке продолжается монтаж трибун.

Ведутся работы и на других объектах.