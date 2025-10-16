Берегите детей!

Дети от природы любопытны и неосторожны. Зачастую они не понимают опасности, а отсутствие опыта и знаний не дает возможности просчитать последствия собственных действий. Это, к несчастью, приводит к несчастным случаям: дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты, отравления алкоголем и содержимым вейпов, получение бытовых травм…

Глава города Абакана Алексей Лемин обращается к родителям:

– Мы, взрослые, не можем оставаться равнодушными. Обращаюсь к жителям города Абакана, прежде всего, к родителям детей! Обязательно поговорите с детьми о безопасном поведении дома. Бытовой травматизм может быть крайне опасным, при этом такую опасность таят обыденные вещи: кипящая кастрюля, таблетки на столе, неисправная розетка, оставленные спички, открытое окно и многое другое.

Не менее опасной может быть улица. Причиной несчастного случая могут быть нахождение на большой высоте, несоблюдение дорожной безопасности, выход на тонкий лёд, употребление психоактивных веществ…

Уважаемые родители! Найдите время для своих детей и не откладывайте разговор с ними на завтра. Они нуждаются именно в вашей заботе и вашем внимании. Старайтесь проводить с детьми как можно больше времени. Неустанно напоминайте о безопасном поведении. Контролируйте их местонахождение в каждый момент времени. Не забывайте, что лучшим способом обучения и воспитания детей является собственный пример.

Безопасность вашего ребёнка зависит от вас!

Берегите себя и своих детей!