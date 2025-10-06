Воспитанники «Алёнки» закрепили правила дорожного движения на Неделе дорожной безопасности

Формирование основ безопасного поведения на дорогах – важная задача Федеральной образовательной программы дошкольного образования в области социально-коммуникативного развития. Обучение детей правилам дорожного движения способствует становлению ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих, снижает риск участия детей в дорожно-транспортных происшествиях, вырабатывает устойчивые привычки безопасного поведения на улице. Прочно усвоенные в детстве правила дорожного движения впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью уже взрослого человека.

В детском саду «Алёнка» прошла Неделя дорожной безопасности, основными задачами которой стали формирование у воспитанников представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте, обеспечение профилактической и консультативной поддержки родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за жизнь детей.

Неделя дорожной безопасности традиционно проводится в переходный сезон, когда световой день сокращается, частыми становятся дожди и туманы, видимость на дорогах снижается, а движение становится более интенсивным. В рамках Недели дорожной безопасности организуются настольные и сюжетно-ролевые игры, моделирование возможных ситуаций на дороге, викторины и эстафеты, творческие мастерские.

Воспитанниками были созданы настольные игры «Дорожное поле чудес», «Дорожные пазлы», «Дорожное лото», а также макет дороги для дальнейшего проигрывания дорожных ситуаций. Был организован Марафон дорожных игр.

Дети рисовали листовки, напоминающие родителям о важности соблюдения правил дорожного движения в качестве водителей и пешеходов, об обязательном использовании детского удерживающего устройства; создавали фликер-брелоки и фликер-браслеты со светоотражающими элементами, которые сделают их заметными на дороге в тёмное время суток или при плохих погодных условиях, что становится особенно актуальным с наступлением осени.

Дошколята участвовали в викторине, сражаясь за звание знатоков правил дорожной безопасности, а на дорожной разметке на территории детского сада была организована «Дорожная эстафета», закрепившая у её участников правила безопасности при пользовании самокатами и велосипедами.

Консультативно-просветительская работа с семьями воспитанников является неотъемлемой частью проведения Недели дорожной безопасности. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма были включены в повестки групповых родительских собраний. Кроме того, в группах были оформлены тематические выставки, распространены памятки и буклеты для родителей, направленные на повышение их осведомлённости о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и ответственности родителей за безопасность детей.

Итогами проведения Недели дорожной безопасности в детском саду «Алёнка» стали: закрепление у детей основ безопасного поведения на улице и в транспорте; развитие наблюдательности, внимательности и осознанности при переходе проезжей части, умения предвидеть возможные опасные ситуации на дороге и действовать в соответствии с выработанными алгоритмами безопасного поведения; вовлечение родителей в процесс формирования основ безопасного поведения детей в дорожной среде, закрепление чувства ответственности взрослого за безопасность ребёнка на дороге и в транспортном средстве.