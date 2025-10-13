Путешествие в мир красивых улыбок в «Васильке»

В минувшую пятницу в детском саду «Василёк» царила атмосфера открытий и полезных знаний! В рамках Всероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых» прошла замечательная «Классная встреча», гостями которой стали настоящие герои детских улыбок – врачи-стоматологи! Дошколята погрузились в удивительный мир стоматологии, где каждый зуб – это маленькое сокровище, требующее заботы и внимания. Профессионалы своего дела не просто рассказали о профессии, но и вдохновили ребят на бережное отношение к своим зубкам.

Ребята узнали, почему зубы – это важно: здоровье зубов влияет на общее самочувствие и возможность вкусно кушать! Чистить зубы нужно дважды в день – утром и вечером, чтобы прогнать всех микробов. Визиты к стоматологу – это не страшно! Регулярные осмотры (два раза в год!) помогают сохранить зубки крепкими и здоровыми. Также врачи рассказали, какие продукты – настоящие друзья наших зубов, а какие лучше употреблять поменьше.

Но самый весёлый момент – это, конечно, практическая часть! На игрушечном дракончике Гоше ребята показали, как они усвоили технику чистки зубов. А затем, получив комплекты с зубной пастой и зубной щёткой, учились правильно чистить зубы под чутким руководством врачей.

В завершение встречи всех ждала увлекательная игровая викторина. Ребята с азартом отвечали на вопросы, вспоминая всё, что узнали. А сколько вопросов было задано: «Как стать стоматологом?», «Какие инструменты используют врачи?», «Сколько зубов у ребёнка и у взрослого?». Гости терпеливо и подробно отвечали на каждый вопрос, давая ценные советы.

Эта «Классная встреча» стала для дошколят «Василька» не просто познавательным занятием, но и настоящим вдохновением! Теперь они точно знают, как важно беречь и заботиться о своих сияющих улыбках.

Педагоги дошкольного учреждения благодарят замечательных врачей-стоматологов за такую интересную, полезную и нужную встречу! Они уверены, что полученные знания помогут воспитанникам сохранить здоровье зубов на долгие годы.